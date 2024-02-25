Sivasspor, Pendikspor'u mağlup ederek 9. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Pendikspor'u mağlup ederek 9. galibiyetini aldı

Sivasspor, Pendikspor\'u mağlup ederek 9. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Pendikspor'u 4-1 yenerek bu sezon ligdeki 9. galibiyetini elde etti. Sivasspor, Gaziantep FK, Alanyaspor, Konyaspor, İstanbulspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u da mağlup etmeyi başardı. Takım, 28. haftada Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

25.02.2024 15:45  Güncelleme: 15:48
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Sivasspor, ligde bu sezonki 9. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Pendikspor'u konuk etti. Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 9. kez 3 puan sevinci yaşadı.

Sivasspor, bu sezon Gaziantep FK, Pendikspor, Alanyaspor, Konyaspor, İstanbulspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı.

Kırmızı-beyazlılar, 28. hafta maçında ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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