Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti

Sivasspor ile Giresunspor, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

SABA ŞOV YAPIYOR

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Mustapha Yatabare, 45. dakikada Dia Saba ve 89. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Geçen hafta da Başakşehir filelerini 2 kez sarsan Saba, 7 lig maçında toplam 4 gole ulaştı.

SİVASSPOR, 2. GALİBİYETİNİ ALDI

Ligde üst üste 2 maçını da kazanan Sivasspor, puanını 10'a yükseltti ve 12. sıraya sıçradı. İki haftadır puan alamayan Giresunspor ise 8 puanda kaldı ve 14. sıraya yerleşti.