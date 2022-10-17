Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti

17.10.2022 22:11

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 yendi. Peş peşe 2. galibiyetini alan Yiğidolar, puanını 10'a çıkarttı ve 12. sıraya yerleşti.

Sivasspor ile Giresunspor, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

SABA ŞOV YAPIYOR

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Mustapha Yatabare, 45. dakikada Dia Saba ve 89. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Geçen hafta da Başakşehir filelerini 2 kez sarsan Saba, 7 lig maçında toplam 4 gole ulaştı.

SİVASSPOR, 2. GALİBİYETİNİ ALDI

Ligde üst üste 2 maçını da kazanan Sivasspor, puanını 10'a yükseltti ve 12. sıraya sıçradı. İki haftadır puan alamayan Giresunspor ise 8 puanda kaldı ve 14. sıraya yerleşti.

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4 Eylül Stadyumu, Giresunspor, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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