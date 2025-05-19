Sivasspor Süper Lig'e Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor Süper Lig'e Veda Etti

Sivasspor Süper Lig\'e Veda Etti

Sivasspor, 9 yıl aradan sonra TFF 1. Lig'e düştü, 3 teknik direktör değişikliği yaşadı.

19.05.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'in önemli takımlarından biri olan ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında defalarca temsil eden Sivasspor, 3 teknik direktör değişikliği yaptığı sezonda 9 yıl aradan sonra yeniden TFF 1'inci Lig'e düştü.

1967 yılında kurulan ve yıllarca alt liglerde mücadele eden Sivasspor ilk olarak 2004-2005 sezonunu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'de kısa sürede kendisini kabul ettiren Sivasspor 2007-2008 ve 2008-2009 sezonunda ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan biri olma başarısı gösterdi. Yıllarca ligin en önemli takımlarından biri olan ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Sivasspor 2015-2016 sezonunda ligi 17'inci sırada tamamlayarak bir alt lige düştü. Ertesi sezon 1inci Lig'de yeniden şampiyon olan Sivasspor, 1 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndü. Süper Lig'de yeniden iddialı günlerine dönüş yapan Kırmızı-beyazlılar, 2020-2021 sezonlarında ligde gösterdiği başarılarla üst üste iki sezon Avrupa Kupalarına katılma hakkı kazandı. Sivasspor, bu turnuvalarda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek ülke puanına önemli katkılarda bulundu.

2021-2022 sezonunda başarılı performansını devam ettirerek Türkiye Kupası'nda finale yükselen Sivasspor, 26 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.

Sonraki sezonlarda ligde istediği sonuçları alamayan Sivasspor, alt sıralarda lig tamamladı. 2024-2025 sezonuna teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başlayan Sivasspor, ligin 16'ncı haftasında Bodrum FK deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgi sonrası yollarını ayırdı. Sivasspor bu 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 de mağlubiyet alarak 18 puan topladı. Uygun'un yerine teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. Ancak Erdoğan döneminde de Sivasspor, beklediğini bulamadı. Ara transfer döneminde kadrosunu Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Simic gibi isimlerle güçlendiren Sivasspor, maçlarda istediği sonuçları alamadı. Süper Lig'de Ömer Erdoğan yönetiminde çıkılan 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Sivasspor, 3 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitti. Bu kez geçmişte önemli başarılar sağladığı eski teknik direktörü Rıza Çalımbay yeniden anlaştı. Çalımbay yönetiminde ilk maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Sivasspor moral buldu. Ancak sonrasında oynadığı 9 maçta 5 mağlubiyet 2 beraberlik ve 2 galibiyetle 35 puanda kaldı. Umutlarını devam ettirmek için Samsun deplasmanına çıkan kırmızı-beyazlılar, rakibine 1-0 mağlup oldu. 38 puanlı Alanyaspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kalması sonucu Kırmızı-beyazlılar ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e veda etti. Sivasspor 9 yıl aradan sonra ikinci kez Süper Lig'e veda etmiş oldu.

Kaynak: DHA

Sivasspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Süper Lig'e Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbi ’yatay’ doğdu, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu’ya “kovuldun“ mesajı verdiğini yazdı İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdiğini yazdı
Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Süper Lig’de tam 9 takımın kaderini çizecek maç Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
12:04
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı İlk ziyaret DEVA’ya
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya
11:46
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
11:33
Gabar Dağı’nda 19 Mayıs yürüyüşü
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü
11:00
“Melodili Yol“ uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak
"Melodili Yol" uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak
19:12
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı
Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
19:05
Mardin’de trafik kazası 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
18:48
Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
18:40
Somali’de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
18:39
Maç öncesi gerilim arttı Kadıköy’de Ali Koç’a büyük tepki
Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
18:36
Talisca 3. rap albümünü yayınladı
Talisca 3. rap albümünü yayınladı
18:23
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’a seçim tepkisi
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 13:28:45. #7.13#
SON DAKİKA: Sivasspor Süper Lig'e Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.