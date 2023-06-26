Sivasspor, teknik direktörlük koltuğuna Servet Çetin'i getirdi - Son Dakika
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Sivasspor, teknik direktörlük koltuğuna Servet Çetin'i getirdi

26.06.2023 10:29

Sivasspor, Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getirdi. Geçmişte Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Çetin, yardımcı antrenörlük kariyerinin ardından ilk kez teknik direktörlük yapacak.

Sivaspor'da Rıza Çalımbay döneminin sona ermesinin ardından eski futbolcu Servet Çetin takımın başına geçti. Böylece Çetin, ilk teknik direktörlük deneyimini Sivasspor ile yaşamış olacak.

"BU GÖREVİ LAĞIYLA YERİNE GETİRECEĞİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK"

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor'umuzda hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapmış eski milli futbolcumuz Servet Çetin, yeni dönemde teknik direktör olarak kulübümüze hizmet verecek. 4 sezon kulübümüze en iyi şekilde hizmet veren Servet Çetin'in, hem Sivas'ı hem de mevcut oyuncu grubumuzu en iyi tanıyan isimlerden biri olarak, bu görevi layığıyla yerine getireceğine şüphemiz yoktur.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

2017 yılından itibaren farklı takımlarda antrenör olarak görev yapmış hocamızın, artık bilgi birikimini teknik direktör olarak aktarmasının hem Sivas, hem de Türk futbolu için bir kazanç olacağını düşünmekteyiz. Servet Çetin hocamıza ve teknik ekibine güvenimiz tam olup, birlikte yürüyeceğimiz bu yolda başarılar dileriz. Medya Bilgilendirme: Yeni teknik direktörümüz Servet Çetin için 3 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.

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Servet Çetin, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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