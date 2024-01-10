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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve futbolcular, gazetecilerin gününü kutladı - Son Dakika
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve futbolcular, gazetecilerin gününü kutladı

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve futbolcular, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, basın çalışanları adına Medya Sorumlusu Erhan Erdoğan'ın gününü kutladı. Galatasaray maçı hazırlıkları kapsamında Sivas 4 Eylül Stadı'nda basına kapalı gerçekleştirilen son antrenmanda sürpriz bir etkinlik gerçekleştirildi. Teknik Direktör Bülent Uygun ve futbolcular, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kulübün medya sorumlusu Erhan Erdoğan adına tüm gazetecilerin gününü kutlayarak pasta kesti.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve futbolcular, gazetecilerin gününü kutladı
10.01.2024 - 16:12,
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve futbolcular, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, basın çalışanları adına Medya Sorumlusu Erhan Erdoğan'ın gününü kutladı.

Galatasaray maçı hazırlıkları kapsamında Sivas 4 Eylül Stadı'nda basına kapalı gerçekleştirilen son antrenmanda sürpriz bir etkinlik gerçekleştirildi. Teknik Direktör Bülent Uygun ve futbolcular, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kulübün medya sorumlusu Erhan Erdoğan adına tüm gazetecilerin gününü kutlayarak pasta kesti.

Gazetecilerin önemli bir görev üstlendiği kaydeden Uygun, "Sizlerin güzel fotoğraflarını paylaşan Erhan Erdoğan'ın ve tüm basın çalışanlarının gününü kutluyoruz. Gazeteciler de bir emek veriyor sizin gibi. Spor gazetecileri çok önemli. Allah onlara kaza bela vermesin. Allah bizim güzel haberlerimizi yapmayı nasip etsin" dedi.

Medya sorumlusu Erhan Erdoğan ise, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İlimiz başta olmak üzere görevi başında canla başla çalışan tüm meslektaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Bülent Uygun, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

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