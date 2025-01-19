Sivasspor Trabzon\'a Gitti

Spor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, Trabzon'a hareket etti.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde gerçekleştirdiği hazırlıklarla maçın son provasını yapan kırmızı-beyazlılar, 22 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Trabzon'a gitti.

Trabzonspor ile Sivasspor, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak. - SİVAS