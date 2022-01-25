Üye Girişi
Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor! - Son Dakika

Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor!

25.01.2022 10:28

- Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor!

- Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor!

Sivasspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nevzat Ercanlı:

"Artık mazeretimiz yok"

"Trabzon maçını mutlaka kazanmalıyız"

SİVAS - Kadınlar Süper Ligi B grubu 8. hafta maçında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor Kadın Futbol Takımında Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, "Trabzonspor maçı için tek hedefimiz galibiyet. Bu maçtan beraberlik de değil, kesinlikle galibiyetle ayrılmalıyız. Trabzon'u yeneceğiz" dedi.

Kadınlar Süper Ligi B grubunda mücadele eden Sivasspor, ligin 8. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Yapılan antrenman öncesi İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, ligde ilk 6 hafta şanssızlıklar yaşadıklarını belirtti. Ercanlı, "Yönetimimize teşekkür ediyoruz hiç ikilemeden bizi bünyelerine aldılar. Ekip olarak iyiyiz. Biz pandemiden önce iyiydik. Pandemiden sonra ara verildi bu aradan sonra çocuklarımız geriye gittiler. İlk maçımızda çocuklarımızın heyecanı ile Galatasaray'a 3-0 mağlup olduk. Bizim bu zamana kadar oynadığımız rakiplerimizin hepsi kafadaki rakiplerdi. Üst zorlayan takımlarla oynadık. Bunlar mazeret değil ama bayan futbolunda birkaç futbolcumuzun eksik olması bizi bu sonuçlara getirdi. En son oynadığımız Konak maçında sporcularım harika mücadele ettiler, hepsini tebrik ediyorum. Son dakikalarda gol yedik ve kaybettik. Bayan futbolunda gol yedikten sonra tekrar çevirmek zor oluyor" dedi.

"Mazeretimiz yok"

Trabzonspor maçı hazırlıklarına hız verdiklerini vurgulayan Ercanlı, "Bu hafta oynayacağımız maçta mazeretimiz yoktur. Şuanda çalışmalarımıza hız verdik. Sporcularımıza güveniyoruz. Sivas'a iyi bir ekip kuracağımızı söylemiştik. Çocuklarımızın aşırı heyecanı ve motivasyon düşüklüğü bizi bu duruma getirdi. İkinci yarı bu ekip daha iyi olacak. Aramıza katılacak isimler olacak. Brezilya'dan bir transferimiz olacak. O kızımız geldiğinde takımımıza güç katacak. Fatma ve Ezgi geldi. Bunlarla beraber denemeye gelen kızlar var. İnşallah iyi olacağız" ifadesini kullandı.

"Kızlarımız tam hazır değil"

Transfer çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya ise teknik direktör Ercanlı, "Gidecek isimler de olacak ama transferlerimize bakarak bunu konuşacağız. Transferlerimiz bize cevap vermezse mevcut kadromuzla devam edeceğiz. Transferlerimizden olumlu yanıt aldığımız zaman ayrılacak isimler olacak. Orta sahada, kanatlarda ve stoper alanında eksikliğimiz var. Hali hazırda aldığımız sporcular tam hazır değiller. Bize güzel transferler geldi ama şuanda elimizdeki kızlarımız tam hazır değil. Hazırlamak için her şeyi yapıyoruz. Antrenmanda yüklemelere geçtik. Ortada bir boşluğumuz var. Şuanda defans iskeletimiz oturdu. Forvet ve orta alanda sıkıntımız var. O kısımda da transferi gerçekleştirdik. Brezilyalı kızımız yetişmeyebilir" yanıtını verdi.

"Maçların telafisi yok"

Ercanlı, son olarak hafta sonu Trabzonspor ile oynayacakları maça mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, "Trabzonspor maçı için tek hedefimiz galibiyet. Bunu maçtan beraberlik de değil. Kesinlikle galibiyetle ayrılmalıyız. Berabere kalırsak da dünyanın sonu değil sonuçta önümüzde 15 tane maç var. Biz evimizdeki maçları kazanmak istiyoruz. Sivas deplasmanının zor olduğunu göstereceğiz. Bundan sonraki maçlarda telafimiz yok. Mutlaka kazanmak zorundayız. İnşallah Trabzon'u yeneceğiz" diye konuştu.

Trabzon hazırlıkları sürüyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde teknik direktör Nevzat Ercanlı ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdman koşu ile başladı, daha sonra ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, topla beraber istasyon çalışması ile idmanını sürdürdü. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Sivasspor bugün yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor!
Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor!
Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor!
Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor!
Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor!
Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor!
Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor!
Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor!
Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor!
Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor!
Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor!
Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor!
Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor!

YORUMLAR
500

Trabzonspor, Sivasspor, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor! - Son Dakika Spor


Kar yağışı İstanbul barajlarını etkiledi! Doluluk oranı yüzde 54'ü aştı Kar yağışı İstanbul barajlarını etkiledi! Doluluk oranı yüzde 54'ü aştı         
11:42
Beşiktaş'ta yasağa uymayıp trafiğe çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı! Beşiktaş'ta yasağa uymayıp trafiğe çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı!         
11:34
Yasak Elma'da Yıldız'ın yeni oyunu dengeleri değiştirecek mi? Çağatay ve Kumru aşkında sorunlar yaşanmaya başlandı Yasak Elma'da Yıldız'ın yeni oyunu dengeleri değiştirecek mi? Çağatay ve Kumru aşkında sorunlar yaşanmaya başlandı         
11:30
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk akıma kapıldı Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk akıma kapıldı         
11:14
Dolar 13,53 seviyesinden işlem görüyor Dolar 13,53 seviyesinden işlem görüyor         
10:54
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19

Son Dakika Haberleri
11:41 Kar yağışı İstanbul barajlarını etkiledi! Doluluk oranı yüzde 54'ü aştı
11:34 Beşiktaş'ta yasağa uymayıp trafiğe çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı!
11:32 Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!
11:29 Yasak Elma'da Yıldız'ın yeni oyunu dengeleri değiştirecek mi? Çağatay ve Kumru aşkında sorunlar yaşanmaya başlandı
11:29 Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor
11:26 Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak
11:15 Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Kartal ve Efe'yi kaçıran kim?
11:14 Cem Uzan'dan korkutan dolar tahmini: 2022'yi 30'larda kapatır!
11:14 Kalp Yarası dizisinde neler oldu? Sancakzade Konağı yeni heyecanlara gebe
11:10 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Akça Alparslan'a gerçeği söyledi mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 11:53:05. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor, Trabzonspor'u yenmeyi hedefliyor! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement