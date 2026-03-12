Sivasspor Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.
Bir önceki maçta forma giyen sporcular ise günü yenileme çalışmasıyla geçirdi.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor ile Ümraniyespor arasındaki mücadele, pazar günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS
