Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig takımlarından Sivasspor, Ömer Erdoğan'ın ardından teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getirdi. Daha önce 2 farklı dönemde toplamda 7.5 yıl kırmızı-beyazlılarda görev yapan Çalımbay, takımıyla 2022 yılında Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Tecrübeli teknik adam, kırmızı-beyazlıları 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına da götürmüştü.

05.03.2025 17:25  Güncelleme: 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekibi Sivasspor, teknik direktörlük görevine daha önce de uzun yıllar takımın başında görev almış Rıza Çalımbay'ın getirdi. Son olarak Hatayspor'u çalıştıran 3 ay sonra Süper Lig'e dönmüş oldu.

SİVASSPOR'UN AÇIKLAMALASI

Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda şehrimizin ve kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil eden bir semboldür. Geçmişte iki farklı dönemde kulübümüzde toplam 7,5 yıl görev yaparak, takımımızı Süper Lig'de, Avrupa kupalarında ve Türkiye Kupası'nda sayısız başarıya taşımıştır. Onun liderliğinde elde ettiğimiz 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına katılma başarısı ve 2022 yılında kazandığımız tarihi Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve ligdeki başarılarımız taraftarlarımıza unutulmaz anlar yaşatmıştı.

Sivasspor Kulübü olarak, Rıza Çalımbay'ın engin tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla takımımızın yeniden başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyoruz.

Memleketine olan bağlılığı ve Sivasspor sevgisiyle yeniden yuvaya dönen Rıza Çalımbay'a hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı camiamızla birlikte yeni zaferlere imza atacağına inanıyoruz."

TÜRKİYE KUPASI ZAFERİ YAŞATTI

Rıza Çalımbay daha önce 2010-2013 ve 2019-2023 yılları arasında iki dönem kırmızı-beyazlı takımı çalıştırmıştı. Toplam 7.5 yıl Sivas temsilcisinde görev yapan Çalımbay, takımın başında 2022 yılında Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli teknik adam, kırmızı-beyazlıları 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına götürmeyi de başardı.

Sivasspor\'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu

Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Rıza Çalımbay, Ömer Erdoğan, Sivasspor, Türkiye, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kaho Kroyf:
    Sivas'a hayırlı uğurlu olsun Rıza hoca yeni bir ruhla ikinci yuvası olan Sivas'a geri döndü umarım yeniden Sivas beklediğimiz Sivas haline gelir 19 3 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    kovulmakdik takım kalmadı kaçıncı Sivas 15 6 Yanıtla
  • Oooo:
    Bazı teknik direktörler toptancı gibi anadolu takımlarını dolaşıyor! 10 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 00:18:04. #7.12#
SON DAKİKA: Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.