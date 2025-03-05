Sivasspor\'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu

Spor

Bankacılık devi, bir çok çalışanını işten çıkaracak

Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekibi Sivasspor, teknik direktörlük görevine daha önce de uzun yıllar takımın başında görev almış Rıza Çalımbay'ın getirdi. Son olarak Hatayspor'u çalıştıran 3 ay sonra Süper Lig'e dönmüş oldu.

SİVASSPOR'UN AÇIKLAMALASI

Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda şehrimizin ve kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil eden bir semboldür. Geçmişte iki farklı dönemde kulübümüzde toplam 7,5 yıl görev yaparak, takımımızı Süper Lig'de, Avrupa kupalarında ve Türkiye Kupası'nda sayısız başarıya taşımıştır. Onun liderliğinde elde ettiğimiz 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına katılma başarısı ve 2022 yılında kazandığımız tarihi Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve ligdeki başarılarımız taraftarlarımıza unutulmaz anlar yaşatmıştı.

Sivasspor Kulübü olarak, Rıza Çalımbay'ın engin tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla takımımızın yeniden başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyoruz.

Memleketine olan bağlılığı ve Sivasspor sevgisiyle yeniden yuvaya dönen Rıza Çalımbay'a hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı camiamızla birlikte yeni zaferlere imza atacağına inanıyoruz."

TÜRKİYE KUPASI ZAFERİ YAŞATTI

Rıza Çalımbay daha önce 2010-2013 ve 2019-2023 yılları arasında iki dönem kırmızı-beyazlı takımı çalıştırmıştı. Toplam 7.5 yıl Sivas temsilcisinde görev yapan Çalımbay, takımın başında 2022 yılında Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli teknik adam, kırmızı-beyazlıları 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına götürmeyi de başardı.