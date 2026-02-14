Sivasspor, Van ile 3-3 Beraber Kaldı - Son Dakika
Sivasspor, Van ile 3-3 Beraber Kaldı

14.02.2026 19:10
İsmet Taşdemir, 3-1'den sonra maçı koruyamadıkları için taraftan özür diledi.

Van Spor FK maçından 1 puanla ayrılan Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün buraya 3 puanla gelmiş olsak farklı şeyler konuşacak ama bu futbolun doğasında var. Bunun için üzgünüz ve taraftarlarımızdan da özür dileriz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Van Spor FK ile evinde 3-3 berabere kaldı. Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, "Yeni bir heyecan ve yeni bir birliktelik oldu. İyi hazırlanmaya çalıştık ve iyi hazırlandık. Oyuncu grubumuz her şeyi yaptık. 3-1'den sonra maçı vermek üzüntülü. Bu maçı kazanmak istedik ama olmadı. Oyunun büyük bölümünde iyi olduğumuzu düşünüyorum. 3-1'i koruyamamak bize yakışmadı. Kazanamadık üzüntülüyüz. 13 haftamız kaldı. Zor bir durumdayız sıralama açısından. Bugün 3 tane gol yedik ama daha önce verdiğimiz pozisyonlar gibi pozisyon vermedik. Charis Charisis'in sarı kart yemesiyle kırmızı kart görmemesi açısından değişiklik yaptık. Bugün oyuna sonradan giren oyuncular bize katkı veremedi açıkçası. Bugün buraya 3 puanla gelmiş olsak farklı şeyler konuşacak ama bu futbolun doğasında var. Bunun için üzgünüz ve taraftarlarımızdan da özür dileriz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

