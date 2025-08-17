Sivasspor ve Bodrum FK Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Belki ligde oynayacağımız en sert maçlardan birisiydi bu, bir takım Sivasspor'u en fazla bu kadar zorlar. Bu haftadan sonra daha da iyi olacağız." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen haftadan sonra çok fazla felaket senaryoları yazıldığını söyledi.

Tüm süreci kontrol eden insan olarak felaket senaryosu olmadığının farkında olduklarını belirten Korkmaz, "Geçen hafta maça çıktığımız kadro atak oyuncu profili açısından çok yetersiz bir kadroydu. Bu hafta çok yeterli miydi, değildi. En azından ilk on birimiz orijinal mevkisinde oynayan oyunculardı. Benim teknik adam olarak yorumum ligin en iyi, en kaliteli, en hazır takımı ile oynadık. Geçtiğimiz yıl Bodrumspor da Sivasspor da küme düştü. Kadro olarak kadrosunu koruyan bir Bodrumspor vardı." dedi.

Korkmaz, takım olarak kadronun yüzde altmışını değiştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4-5 yaş kadroyu gençleştirdik. Şu an genç takım olarak ligin ilk dördündeyiz. Bugün sahada, oynayanlara baktığımız zaman Adana Demirspor'dan sonra belki de ligin en genç kadrosu sahadaydı. Bunlar olacak. Bugün maça çıkan oyuncular çok fazla hazırlık maçı oynayamadan lig maçına çıktı. Buna rağmen iyi bir reaksiyon verdik. Şimdi herkes transferi soruyor. Ben de planlamasını yapıyorum. Nelerin eksik olduğunu hepinize sorsam herkes aynı şeyi söyler. Hepimiz aynı şeyin farkındayız. Ama şunun da altını çizelim, Sivasspor'un sokağa atacak parası yok. Bana neye mahal olursa olsun ben attırmam. Bu dönemde herkes elinde kalanı, tuhaf oyuncuları öneriyor. Almayacağım onları. Kaliteli oyuncu bulana kadar almayacağım. Aldığımız oyuncuların maliyetini biliyorsunuz. Aynı şekilde devam edeceğiz. En az iki transfer daha yapıp, daha iyi olacağımızı düşünüyoruz."

"Kimse panik yapmasın Sivasspor'u sevenler uzun zamandır galibiyete hasret, evet bizde hasretiz." diyen Korkmaz, "Ama galip geleceğiz diye de mantıksız bir futbol oynamanın mantığı yok. Zaman zaman bugün gereksiz riskler de aldık. Buna gerek yoktu. Onları analiz edip tekrar daha iyisi için uğraşacağız. Belki ligde oynayacağımız en sert maçlardan birisiydi bu, bir takım Sivasspor'u en fazla bu kadar zorlar. Bu haftadan sonra daha da iyi olacağız. Büyük bir kulübüz, büyük bir camiayız ama kadro olarak bu durumdayız. Boş adam almaktansa derli toplu adamlar almaya çalışıyoruz. Bu lig 4-5 defa başlar. Şu an lig başladı, ilerlemiyor. 2 hafta sona tekrar başlayacak, Milli aradan sonra tekrar başlayacak. Devreden sonra tekrar başlayacak. Sivasspor yavaş yavaş yürüyecek. İki hafta sonra takımda ve Sivasspor'un oyununda bir fark daha göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Burhan Eşer: "Ligin başı olmasına rağmen keyifli bir maç oldu"

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer ise çok tempolu bir karşılaşma olduğunu ve izleyenlerin keyif aldığını aktararak, şöyle konuştu:

"Ligin başı olmasına rağmen keyifli bir maç oldu. Karşılaşmanın ilk 20-25 dakikası istediğimiz gibi oldu. Golü de bulduk. 2-3 tane de pozisyon kaçırdık. Golü attıktan sonra bir bocalamamız oldu. O arada istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İlk yarının son 5 dakikası biraz daha toparlandık. İkinci yarı saha içerisinde bir takım değişiklikler yaparak iyi başladık. O arada beklenmedik bir şekilde golü yedik. Golü yedikten sonra iyi reaksiyon verdik. Değişiklikleri ise maçı kazanmak için yaptım. Onlar sonuç da verdi. Ama golü bulamadık. Genel anlamda oyun bizim açımızdan iyiydi. Sivasspor'da geçen haftaya göre daha diri ve organize bir takımdı. Ama oyuncularım berabere kaldıkları için üzgün. Sivas deplasmanı her zaman zordur. Berabere kaldığımız için üzgünüz. İyi yoldayız, iyi çalışıyoruz. Sevindirici tarafı da çalıştığımız yerden golü bulmamız. Sivasspor benim için çok özel ve farklı bir kulüptür. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."