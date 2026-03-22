Sivasspor, ''yoksa yeniden küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptı
Sivasspor, ''yoksa yeniden küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptı

22.03.2026 16:42
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Manisa FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Özbelsan Sivasspor, sezonun ilk kez üst üste 3 maç kazandı. Bu başarı ile küme düşme hattından uzaklaşan Sivasspor, play-off potasına yaklaştı. Kırmızı-beyazlılar, 33. haftada 5 Mayıs Salı günü Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.

SON 3 MAÇTA 3 GALİBİYET

Ligdeki son mağlubiyetini 29. haftada sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olarak alan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada galip geldi. Sezonun 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Sivas temsilcisi, 31. haftada sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Manisa FK'yi dün deplasmanda 1-0'lık skorla geçen Sivasspor, ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

SIRADAKİ RAKİP ESENLER EROKSPOR

Ligde geride 32 haftada 12 galibiyet, 11 beraberlik, 9 mağlubiyetle 47 puan toplayan Sivasspor, 33. haftada sahasında 5 Mayıs Salı günü Esenler Erokspor ile mücadele edecek.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
