Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ilk 11\'leri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

28.11.2024 21:56
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

İLK 11'LER

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.

MOURINHO KULÜBEYE DÖNÜYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçında kulübedeki yerini alacak. Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanını tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı, Slavia Prag karşısında takımının başında sahaya çıkacak.

AVRUPA KUPALARINDA 279. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 279. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 278 müsabakada 110 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 379 kez havalandırırken, kalesinde 397 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 141. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 140 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 44 kez kaybetti. 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 196 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 177 gole engel olamadı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 71. DEPLASMAN

Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 71. kez deplasman maçına çıkacak. Söz konusu kulvarda daha önce 70 dış saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı. Rakip sahada çıktığı 70 maçta 81 gol atan Fenerbahçe, rakiplerinin 107 golüne ise engel olamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son deplasman maçında Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibine 3-1 kaybetmişti.

Slavia Prag, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fatih:
    Neden Mert ve İsmail koyu fontta yazılmış 0 0 Yanıtla
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