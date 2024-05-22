Slovenya, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Slovenya, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti

Slovenya, Hollanda\'yı 3-2 mağlup etti

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Slovenya, Hollanda'yı 3-2 yenerek galip geldi. Slovenya, lige iyi bir başlangıç yaparken, maçın ardından oyuncular teşekkürlerini dile getirdi. Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

22.05.2024 20:07
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Salon: Antalya

Hakemler: Erdal Akıncı (Türkiye) Ziling Wang (Çin)

Hollanda: Nimir, Parkinson, Van Garderen, Ter Horst, Keemink, Plak (Koops, Maat, Andringa, Wiltenburg

Slovenya: Urnaut, Stern, Kozemernik, Klemen, Ropret, Pajenk (Kovacic, Mujanovic)

Setler: 33-31, 22-25, 25-20, 21-25, 25-27

Süre: dakika 146 dakika (36, 28, 24, 25, 33)

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Slovenya, Hollanda'yı 3-2 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabında Hollanda ve Slovenya karşılaştı.

Slovenya, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Slovenyalı oyuncu Kozamernik, gerçekten çok zorlu bir maç olduğunu belirtti. Kozamernik, kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyerek Antalya'da kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda günün diğer maçında Amerika Birleşik Devletleri ile Polonya ile karşılaşacak.

Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Slovenya, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti - Son Dakika

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