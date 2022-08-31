A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakibi ABD oldu

Slovenya ve Polonya 'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 FIVB Dünya Şampiyonası 'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi ABD oldu.

Kaynak: AA

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