A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakibi ABD oldu - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakibi ABD oldu

31.08.2022 23:44
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakibi ABD oldu

Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi ABD oldu.

Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi ABD oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, müsabakayı 4 Eylül Pazar günü Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak.

Karşılaşmanın saati daha sonra belli olacak.

Milliler, organizasyonda E Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 3-0 yenerek son 16 turuna yükselmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakibi ABD oldu - Son Dakika

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