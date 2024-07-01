Söğütlü Belediyesi Mimarı Betül Gözde İlter, Otomobil Yarışlarında Başarı Yakalıyor - Son Dakika
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Spor

Söğütlü Belediyesi Mimarı Betül Gözde İlter, Otomobil Yarışlarında Başarı Yakalıyor

Sakarya'da Söğütlü Belediyesi'nde çalışan mimar Betül Gözde İlter, TOSFED Yıldızını Arıyor projesiyle otomobil sporuna adım attı. İlk kez katıldığı yarışlarda aldığı derecelerle dikkat çeken İlter, gelecek sezonlarda Türkiye ve Avrupa ralli şampiyonalarında yarışmayı hedefliyor.

01.07.2024 11:05
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Sakarya'da Söğütlü Belediyesinde mimar olarak çalışan, "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesi sayesinde de otomobil sporuyla tanışan 28 yaşındaki tırmanma pilotu Betül Gözde İlter, ilk kez katıldığı yarışlarda aldığı derecelerle adından söz ettirdi.

Bir süre özel sektörde mimarlık yaptıktan sonra 2,5 yıl önce Söğütlü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışmaya başlayan İlter, küçüklüğünden beri otomobillere merak duyduğu için eşinin teşvikiyle "Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor 2022" projesine dahil oldu.

Mimarlık mesleğini sürdürürken tırmanma pilotu olarak pistlerde yarışmaya başlayan İlter, ilk kez geçen mayıs ayında katıldığı AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı Aydın Buharkent Tırmanma Yarışı'nda kategori 4'te ikincilik, kadınlarda ise birincilik elde etti.

Geçen hafta sonu Kütahya'da yapılan 4. ayak yarışmasından da aynı derecelerle dönen İlter, kısa sürede kendisini geliştirmenin gururunu yaşıyor.

İlter, sezonu ilk 3'te bitirip gelecek sezonlarda Türkiye ve Avrupa'daki ralli şampiyonalarında yarışmayı hedefliyor.

"İlk yarışım çok heyecanlıydı"

Hazırlıklarını Kocaeli'deki Körfez Yarış Pisti'nde sürdüren tırmanma pilotu İlter, AA muhabirine, otomobillere merakının küçüklükten başladığını, o zamanlar babasından araç kullanmayı öğrendiğini anlattı.

"TOSFED Yıldızını Arıyor 2022" projesiyle tanışana kadar profesyonel anlamda bir şey yapmadığını aktaran İlter, "Projeye katıldım ama sadece evden işe, işten eve araç sürüyordum. Projede kadınlarda üçüncü olarak derecemi aldım. Şu an AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda kategori 4'te yarışıyorum." dedi.

İlter, ilk mücadelesine 25-26 Mayıs'ta şampiyonanın 3. ayağı olan Aydın Buharkent Tırmanma Yarışı'nda çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir anda aslında durmamamız gerektiğine karar verdim ve 'Bu yarışta ben de olmalıyım.' dedim. Böylelikle yolum Adil Bey'le, Hypco Neo Motorspor'la kesişti. Aracımla tanıştım, sonrasında yarışa gittik. İlk yarışım çok heyecanlıydı. Çok büyük keyif aldım. İlk marşa bastığımda aslında attığım tur için hiçbir şey söyleyemem şu an heyecandan. Parça parça birkaç kesit var ama ne yaptım, nasıl kullandım, ne oldu? Sadece bitiş çizgisini gördüm. Beklediğimden daha iyi süre yaptım. Bu, kendime güveni de getirdi çünkü ilk defa profesyonel araçla profesyonel bir yarışa katıldım."

"Avrupa hayalim var"

Antrenmanların ardından gerçek yarışa çıkarak kategorisinde ikinci, kadınlarda da birinci olduğunu anlatan İlter, "Bu da büyük gurur benim için. Çünkü en iyi zaman (best time) atan, bizim kategoride birinci olan kişiydi. Ben de onun peşinden geliyordum. Onlarla aynı podyumu paylaşmak, benim için, ilk yarış için çok gurur vericiydi." diye konuştu.

İlter, ilk yarışında aslında derece beklemediğini, tek hedefinin bitiş çizgisini görmek olduğunu dile getirerek, "Fakat sonrasında sürpriz şekilde ikinci oldum. Bu durum beni daha da şevklendirdi. Daha da azimle çalışmalara devam ediyorum. Bu konuda kendime güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon şampiyonayı kategorisinde ilk 3'te bitirme hedefi olduğunu aktaran İlter, "Önümüzdeki sezon Türkiye Ralli Şampiyonası'na katılma, bir sonraki sene için de Avrupa hayalim var. İnşallah gerçekleşir. Avrupa'daki ralli şampiyonasına katılarak ülkemizi ve ülkemizdeki kadınları temsil etmek istiyorum. En büyük hedefim bu. Bunun için de gerekli çalışmaları ekibimle sürdürüyoruz. Elimizden geleni fazlasıyla yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İlter, bu sporla TOSFED projesine başvuran eşi sayesinde tanıştığını aktararak, mimar olarak maliyetleri karşılayamayacağını, sponsorluk konusunda da destek beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Söğütlü Belediyesi Mimarı Betül Gözde İlter, Otomobil Yarışlarında Başarı Yakalıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söğütlü Belediyesi Mimarı Betül Gözde İlter, Otomobil Yarışlarında Başarı Yakalıyor - Son Dakika
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