Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası Bölgesel Finalleri Düzce\'de Yapıldı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ulusal Spor Projeleri programında yer alan Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası bölgesel finallerine Düzce'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Düzce Bahçeşehir Spor Salonunda 25-28 Haziran 2024 tarihleri arasında 17 ilden 15 kız takımı ve 60 sporcu, 23 erkek takımı ve 92 sporcu olmak üzere toplam 152 sporcu yarıştı.

Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası bölgesel finalleri sonunda kızlarda Samsun birinci, Bolu ikinci ve Düzce üçüncü olurken, erkeklerde ise Trabzon birinci, Sinop ikinci ve Rize üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı takdim etti. - DÜZCE