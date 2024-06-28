Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası Bölgesel Finalleri Düzce'de Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası Bölgesel Finalleri Düzce'de Yapıldı

Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası Bölgesel Finalleri Düzce\'de Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ulusal Spor Projeleri programında yer alan Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası bölgesel finalleri, Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 17 ilden 15 kız takımı ve 60 sporcu, 23 erkek takımı ve 92 sporcu olmak üzere toplam 152 sporcu, Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda yarıştı. Kızlarda Samsun birinci, Bolu ikinci ve Düzce üçüncü olurken, erkeklerde ise Trabzon birinci, Sinop ikinci ve Rize üçüncü oldu. Ödüller ise Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından takdim edildi.

28.06.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ulusal Spor Projeleri programında yer alan Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası bölgesel finallerine Düzce'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Düzce Bahçeşehir Spor Salonunda 25-28 Haziran 2024 tarihleri arasında 17 ilden 15 kız takımı ve 60 sporcu, 23 erkek takımı ve 92 sporcu olmak üzere toplam 152 sporcu yarıştı.

Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası bölgesel finalleri sonunda kızlarda Samsun birinci, Bolu ikinci ve Düzce üçüncü olurken, erkeklerde ise Trabzon birinci, Sinop ikinci ve Rize üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, İsa Yazıcı, Bahçeşehir, Basketbol, Trabzon, Gençlik, Samsun, Sinop, Düzce, Rize, Bolu, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası Bölgesel Finalleri Düzce'de Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:15:22. #1.11#
SON DAKİKA: Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası Bölgesel Finalleri Düzce'de Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement