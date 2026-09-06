Söke 1970 Başkanı Gözüaçık, Bursa Yıldırımspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Söke 1970 Başkanı Gözüaçık, Bursa Yıldırımspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi

Söke 1970 Başkanı Gözüaçık, Bursa Yıldırımspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke 1970, sezonun ilk maçında Bursa Yıldırımspor'a deplasmanda 1-0 yenildi. Başkan Mahmut Gözüaçık, 83. dakikada kaptanlarına yapılan faulün ardından gelen golün geçerli sayılmasını 'ciddi hakem hatası' olarak nitelendirerek adalet ve eşitlik talebinde bulundu.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Bursa Yıldırımspor'a 1-0 yenilen Söke 1970'te Başkan Mahmut Gözüaçık, müsabaka hakemine tepki gösterdi.

Başkan Gözüaçık, "Karşılaşmada verilen hakem kararları, kulübümüz adına büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Maçın 83'üncü dakikasında takım kaptanımız Yiğithan Turhan'a yapılan faulün ardından devam eden pozisyonda kalemizde gördüğümüz golün geçerli sayılması, maçın sonucuna doğrudan etki eden ciddi bir hakem hatası olarak değerlendirdiğimiz bir karar olmuştur. Mücadelemizin bu tür kararlarla gölgelenmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Tek talebimiz adalet, eşitlik ve sahadaki emeğe saygıdır. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Söke 1970 Başkanı Gözüaçık, Bursa Yıldırımspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
Bakırköy’de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi Bakırköy'de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi

14:50
Erdoğan’ın yardımcısına seçim tarihi soruldu Verdiği yanıt dikkat çekti
Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
14:38
Sağlık Bakanı silahı eline aldı Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
14:23
Serhat Kılıç’tan geriye bu görüntüler kaldı İzleyenlerin yüreği burkuldu
Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu
13:49
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali’nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
13:45
Sakatlanan Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
13:33
Bakan Şimşek’ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
11:55
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu
11:49
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada “Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi“
Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada! "Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi"
11:46
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
11:44
Savaşın Türkiye’ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 15:01:15. #7.12#
SON DAKİKA: Söke 1970 Başkanı Gözüaçık, Bursa Yıldırımspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement