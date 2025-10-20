Söke 1970 SK\'dan Tarihi Zafer

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta daha önce futbolun kitabını yazıp bu sezon ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Anıl Can Yolgörmez yönetiminde grubun sürpriz takımı olan Söke 1970 SK evinde Uşakspor'u farklı yenerek liderlikten etti. Şimdiye kadar kalesinde yalnız 2 gol gören rakibini 4-1 yenerek ilk mağlubiyetini yaşatan Söke, grupta zirveyi devralan Karşıyaka'yla birlikte iki namağlup takımdan biri olarak kaldı. Grupta 7 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan Söke 1970, Play-Off hattında dördüncü sırada yer alıyor. Daha önce farklı kulüplerde antrenör, scout ve analizci olarak çalışıp Söke'de teknik direktörlüğe gelen 37 yaşındaki Anıl Can Yolgörmez, "Taktik savaşları-Dizilişlerin sırları" adlı futbol taktikleri kitabı yazmıştı.