Söke 1970, yenilenen kadrosuyla sezona hazır; başkan 39 futbolcuyla iddialı olduklarını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Söke 1970, yenilenen kadrosuyla sezona hazır; başkan 39 futbolcuyla iddialı olduklarını söyledi

Söke 1970, yenilenen kadrosuyla sezona hazır; başkan 39 futbolcuyla iddialı olduklarını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke 1970 SK, 3'üncü Lig 2'nci Grup'un ilk maçında Bursa Yıldırımspor'a deplasmanda 1-0 yenilmesine rağmen, yeni sezona 12 oyuncusunu koruyup 7 dış transferle geniş bir kadroyla başladı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında deplasmanda Bursa Yıldırımspor'a 1-0 yenilen Söke 1970 SK, yeni sezona yenilenen kadrosuyla başladı. Kırmızı-lacivertli takım geçen sezondan 12 oyuncusuyla yola devam ederken, dış transferde 7 takviye yaptı. Geniş bir oyuncu havuzuna sahip olduklarını ifade eden Başkan Mahmut Gözüaçık, "16'sı genç takım listesinde yer alabilecek, 23'ü ise büyük yaş kategorisinde olmak üzere toplam 39 futbolcumuz bulunmaktadır. Gelişime açık oyuncularımızı tecrübeli isimlerle bir araya getirerek rekabetçi ve alternatifli bir kadro oluşturduğumuza inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte tüm odağımızı saha içine çevirerek Söke'mizi ve camiamızı en iyi şekilde temsil etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Söke 1970 iç transferde Asrın Cengiz, Berhan Deniz, Cengizhan Şen, Çınar Çağda Sesli, Eren Çakır, Eren Güler, İbrahim Bağcı, Selim Emre Ön, Talha Emir Özen, Tunahan Demir, Ümit Özbay ve Yiğithan Turhan ile yola devam ederken; dış transferde Zeynullah Türkay, İdris Güneş, Cemil Devrim, Arda Gülmez, İlhan Topatar, İlhan Doğanay ve Aytuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA

Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Söke 1970, yenilenen kadrosuyla sezona hazır; başkan 39 futbolcuyla iddialı olduklarını söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
İngiltere kraliyet ailesi karıştı Sarayın kapısından giremeyecekler İngiltere kraliyet ailesi karıştı! Sarayın kapısından giremeyecekler
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti Fark edilince bakın ne yaptı Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı
UEFA 30 maçı seçti Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 4 maçı seçildi UEFA 30 maçı seçti! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 4 maçı seçildi

13:07
Günler sonra ortaya çıktı Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
12:00
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
11:17
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi Bir Haydar daha gözaltına alındı
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı
10:33
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir’in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
10:23
Filenin Sultanları’nın şampiyonluk ödülü değişti İşte nedeni
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü değişti! İşte nedeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:33:44. #7.12#
SON DAKİKA: Söke 1970, yenilenen kadrosuyla sezona hazır; başkan 39 futbolcuyla iddialı olduklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement