Amasya'da SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Amasya'nın Merzifon ilçesinde nefesleri kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

TOP GUN MÜZİĞİYLE GÖSTERİ

Türkiye'nin gökyüzündeki gurur ekiplerinden SOLOTÜRK, Amerikan Top Gun filminin unutulmaz müziğiyle gösteri yaptı. 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali çerçevesindeki etkinlikte vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan birbirinden zorlu akrobasi hareketlerini heyecanla takip ederek cep telefonlarıyla kaydetti.

25 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık 25 dakika süren gösteri uçuşunu çok sayıda vatandaşın yanı sıra Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon 5. Hava Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer yetkililer de izledi.

"BÖYLE PİLOTLARIMIZ OLDUĞU SÜRECE RAHATIZ"

Gösterinin sonunda telsiz görüşmesi yaptığı SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Emre Merti'yi kutlayan Tuğgeneral Mete Kuş, "Kardeşim bir şehirle bir pilot bu kadar mı birbirine yakışır. Merzifon seninle gurur duyuyor. Aslanların aslanı." sözleriyle seslendi. Belediye Başkanı Çelik, "Böyle pilotlarımız, askerlerimiz olduğu sürece biz her zaman rahatız. Düşmana korku, dosta güven veren gösteriden gurur duydum." dedi.

"HELAL OLSUN"

Çocuklarıyla birlikte gösteriyi takip eden annelerden Merve Seyhan ise "SOLOTÜRK'ü izlemek çok keyifliydi. Çok büyük cesaret istiyor. Helal olsun." şeklinde konuştu.