Solskjaer: Gelecek için heyecanlıyım - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Solskjaer: Gelecek için heyecanlıyım

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, yeni sezon için planlamalarda eklemeler olacağını ifade etti.

11.05.2025 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Önümüzdeki yıl takımın nasıl olacağına dair belirli düşünceler içerisindeyiz, eklemeler olacak. Takımda kalacak oyuncular olacak" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 35'inci haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında düşüncelerini aktaran Ole Gunnar Solskjaer, "Garip bir maç oldu bugün. Çünkü oyun maçın başında çok fazla durdu. Sakatlıklar yüzünden çok fazla durdu, başladı, durdu, başladı. Bu yüzden oyun akışını tam sağlayamadık ve oyun ritmini yakalayamadık diyebilirim. Ama gösterdiği tutum, niyet savaşma arzusu, sürekli koşmaları gerçekten iyiydi. İki gol attık. İlk yarı biliyorsunuz ilk yarı biterken rakibinizin skoru 2-1'e getirmesinden sonra ikinci yarıda da biraz gerginlikte yaşadık aslında. Devamında, üçüncü golü atınca bir anlamda bizim için maç rahatladı. İki üç dört gol daha atabilirdik. Genel olarak iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim" dedi.

'CİRO ÇOK PROFESYONEL BİR OYUNCU'

Ciro hakkında konuşan Solskjaer, "Ciro çok profesyonel bir oyuncu. Bugün de golünü attı zaten. Bizim iyi bir oyuncumuz ve aslında biz daha fazla topu ceza sahasına taşırsak, daha fazla fırsat yakalarsak daha fazla gol atacaktır. Biraz da takımla alakalı aslında Ciro'nun daha çok gol atması. 3 maç var. Burada üç maçta da daha çok şey yapmak istiyoruz. Ciro savaşan bir oyuncu. Antrenmanlarda çok iyi performans gösteren bir oyuncu. Çok iyi de bir insan aslında. Çok iyi bir karakter. Türkiye'nin profesyoneli, çok iyi bir lider. O anlamda çok iyi. Yerel olarak da birçok seçeneği sürekli zaten biz bakıyoruz" açıklamasında bulundu.

'OYUNCULAR BENİ TANIYORLAR ARTIK'

Serdal Adalı'nın seçimi kazanmasının ardından kadro oluşumunu anlatan tecrübeli hoca, "Önümüzdeki yıl takımın nasıl olacağına dair belirli düşünceler içerisindeyiz, eklemeler olacak. Takımda kalacak oyuncular olacak. Oyuncular beni tanıyorlar artık. Takımdaki oyuncularım benim ne istediğimi onlardan antrenman kültürünü, antrenman kültürünü nasıl yaptığımı, neler yaptığını biliyorlar. Onlar da bunun bilincinde. Tabi ki değişiklikler de olacak dediğim gibi. Ama buna karar vermemiz gerekiyor. İyi kararlar vermemiz gerekiyor. Yani gelecek oyuncularla iyi şartlarda anlaşmamız lazım. Gidecek oyunculara bir yer bulmak lazım. Takım bulup onlarla ayrılmamız gerekiyor. Tabii ki bunlar tamamen iyi bir şekilde planladığımız şekilde gerçekleşmesi gerekiyor ki zaten seçim de bitti artık biliyorsunuz. Başkanımız tekrar seçildi. ve onun da gelecekle ilgili fikirleri var. Beraber konuşuyoruz. Onun projesine ben çok inanıyorum. Yapmak istediklerine inanıyorum. Etrafınızda sürekli bize yardım etmek isteyen yapıcı çok fazla insan var. Bu yüzden de ben önümüzdeki yıl için şu anda heyecanlıyım. Şu an onun heyecanını yaşıyorum. İyi olacağını düşünüyorum. Ama tabi ki en önemlisi şu an önümüzdeki 3 maç. Yeni sezon bitmedi. Üç tane çok zor ve önemli maçımız var. Biliyorsunuz ki oynayacağımız takımlar ligde kalma savaşı veren takımlar olacak. ve bu anlamda da 3 tane zor maça odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

'NECİP UYSAL BENCE BEŞİKTAŞ'IN VÜCUT BULMUŞ HALİ'

Takımın değerleri ve İngiliz ekolü hakkında yorum yapan Ole, " Manchester United'da on sekiz yılım benim ailem gibi ve onlar için kazanmalarını istiyorum. Onlar için ben de dua ediyorum diyebilirim Gordon Milne evet kendisi Beşiktaş efsanesi. Ben bu eski tip değerlere de saygı duyan onlara inanan bir insanım. Doğru tutum ve önce takımı düşünmek ve bunların değerlerine de bakarsanız benzer üç takımı düşünmek sürekli savaşmak aslında bu değerler. O yüzden ben de onlara inanıyorum. Bugün de bundan bahsedebiliriz. Bugün bir oyuncuyla ilgili konuşabiliriz aslında. Necip Uysal bence Beşiktaş'ın vücut bulmuş hali. Bugün de uzun süre sonra ilk defa sahalara geri geldi. ve taraftarın ona olan sevgisi, kulübün birlikteliği çok önemli. Bunu gördüler. Zaten ben de bunu yaratmak istiyorum. Burada savaşan, birbiri için savaşan koşan, çalışan bir takım istiyorum. Çalışmak, her gün işe gelip her gün idmanı yapmak, her gün antrenman yapıp çalışmak en önemlisi ve bunu biz her gün daha iyiye götürüyoruz ve umarım daha iyi olacağız gelecekte" açıklamasında bulundu.

'GEDSON TAKIMA BİR DENGE GETİRİYOR'

Gedson'un performansını da değerlendiren Solskjaer, "Gedson takıma bir denge getiriyor. Denge de kurmamız gerekiyor. Bugün Gedson'u hareketliliğinden, hücum anlamında fırsat yaratmak anlamındaki hareketinden yararlanmak için o şekilde değerlendirdik. Ama biliyorsunuz Alex'in sakatlığından sonra bir adımda geri gitmesi gerektiği pozisyon oldu yani biraz daha geri gelmesi gerekti. Ama onun ben daha özgür olduğunda, saha içerisinde daha çok iş yaptığını biliyorum. Teknik direktör olarak zaten ben oyuncularımın en iyi verimi verecekleri yerde onları değerlendirmeyi tercih ediyorum. Dediğim gibi biraz daha serbest olduğu zaman önde önemli işler yapıyor. O rakip ceza sahasına yaptığı delici koşular, o bitirici koşular aslında çok önemli. Geçen hafta da çok önemli bir gol attı bizim için" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Solskjaer: Gelecek için heyecanlıyım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

09:07
Terör örgütü PKK kendisini feshetti
Terör örgütü PKK kendisini feshetti
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
07:40
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
16:19
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
16:15
Fenerbahçe’de Diego Carlos için karar verildi
Fenerbahçe'de Diego Carlos için karar verildi
15:50
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi! İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
15:37
1. Lig’de görülmemiş olay Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
15:13
Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 09:29:12. #7.12#
SON DAKİKA: Solskjaer: Gelecek için heyecanlıyım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.