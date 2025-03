Solskjaer: Maçları Kupa Finali Gibi Oynamalıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Üstümüzdeki takımlara yavaş yavaş yaklaşmamız lazım ve bu da ligde derbi haricindeki maçlarda daha iyi olmaktan geçer. Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız derbilerin kendi havası olur ama diğer tüm maçları kupa finali gibi oynamamız lazım" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün Youtube hesabına açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı kulüpteki izlenimleri, Türk futbolu hakkındaki görüşleri, çalışma prensipleri, altyapı, sezonun kalan bölümü ve birçok konuya dair açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş taraftarları, kulüple inanılmaz derecede bağlı ve tutkulu"

Beşiktaşlı taraftarların kulübe tutkuyla bağlandığını vurgulayan Solskjaer, "Türk oyuncular, Brezilyalılar, Arjantinliler, Norveçliler; hepsinde büyük bir tutku var. ve tabii ki Beşiktaş'ta da aynı şeyi hissediyoruz. Oyuncularımızın sahip olması gereken değerleri ve karakteristik özellikleri önemsiyoruz. Benim için buraya gelmek, çalışma temposu, sıkı çalışma, doğru şekilde oynama, saygı ve onur gibi önemli unsurları beraberinde getirdi. Ama ilk izlenimim şu oldu: Türk insanı, özellikle de Beşiktaş taraftarları, kulüple inanılmaz derecede bağlı ve tutkulu. Bu çok önemli çünkü oyuncular, taraftarlar ve kulüp bir bütün olmalı. Hepimizin ortak bir hedefi, ortak değerleri olmalı. Böylece hep birlikte ileriye bakabiliriz" diye konuştu.

"Ligin seviyesini biraz daha yukarı çıkarmamız gerekiyor"

Solskjaer, Türk takımlarının bu sezon Avrupa'da aldığı sonuçlar ve Türk futboluyla ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Yüksek tempo, hız çok önemli. Açıkçası bu konuda etkilendim. Gerçekten güçlü, iri ve atletik oyuncular var. Eğer lig seviyelerini karşılaştırırsanız, örneğin Norveç ya da Danimarka ligleriyle, orada daha genç oyuncular var. Ama burada daha olgun oyuncular var. Diğer ligler daha gelişim odaklı, burada ise fiziksel olarak daha güçlü ve deneyimli oyuncular var. Twente'ye kaybettik, Galatasaray AZ Alkmaar'a yenildi, Rangers Fenerbahçe'yi yendi. Bu biraz bizim için bir uyarı oldu. Seviyemizi yükseltmemiz gerektiğini gösterdi. Ben buradayım çünkü öncelikle Beşiktaş'a yardım etmek istiyorum ama aynı zamanda Türk futbolunu da tanıtmak ve olumlu bir katkı sağlamak istiyorum. Türk futboluna her zaman büyük saygı duydum. Ligin seviyesini biraz daha yukarı çıkarmamız gerekiyor."

"Tüm maçları kupa finali gibi oynamamız lazım"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında derbide Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, futbol anlayışı ve sezon kalan bölümüyle ilgili, "Biliyorsunuz, şu an ve son 3-4 sezondur zirveden fazlasıyla uzak kaldık. Daha önce de söylediğim gibi gerçekçi olmamız lazım. Adım adım gitmeliyiz. Umarım beklediğimizin aksine 2-3-4 engel birden aşabiliriz. Daha iyi, rekabetçi, daha iyi futbol oynayan, performans gösteren bir takım olmak istiyoruz. Biz gelişmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Benim kendi temel değerlerim ve fikirlerim var. Bu lige daha uyumlu olacak taktiksel bir konuyu değiştirebilirsiniz. Burada çok fazla kontra atak futbolu oynanıyor. Geride savunma yapan, kontra atak oynayan, duran toptan ve konta ataktan gol atan takımlar var. Bu takımları bozmanın ve fırsatlar oluşturmanın yollarını bulmak gerekiyor. Son 2 ayda felsefemi ciddi şekilde değiştirmemi gerektiren bir şey göremedim. Her seferinde bir şey değiştirmemiz gerekirse buna hazır olmam gerektiğini öğrendim. Mesela altyapıdan aniden bir oyuncu çıkarsa farklı bir oyun oynamamız gerekebilir veya bir transfer durumu olursa ve bu oyuncuyu kesin almalıyız dediğimiz bir durum olursa ve bu futbolcunun takımı çok daha iyi olacağını düşünürsek taktiksel olarak bir şeyler değiştirilebilir. Üstümüzdeki takımlara yavaş yavaş yaklaşmamız lazım ve bu da ligde derbi haricindeki maçlarda daha iyi olmaktan geçer. Derbilerin kendi havası olur Galatasaray, Fenerbahçe ve bizim aramızdaki maçlarda özellikle; ama diğer tüm maçları kupa finali gibi oynamamız lazım" değerlendirmesini yaptı.

"Umuyoruz ki heyecan verici futbol izletebiliriz"

Akademiye yatırım yapılması gerektiğini aktaran 52 yaşındaki teknik adam, "Daha iyi hocalar olursak, futbolcu izleme işini daha iyi olursa ve oyuncularımız çalıştıkları her gün daha iyi çalışır ve A Takıma gelmeye hazır olursa harika olur. İstediğimiz şey de bu. Takımımızda bu şekilde mümkün olduğunca altyapı oyuncusu olur. ve takımın da temeli olur. Türkiye'de U19 takımından sonra direkt A takım geliyor. Bu aradaki boşluk çok büyük. Bazı oyuncular, örneğin Mustafa ve Semih bu geçişi direk yapabilirler ama bazı oyuncuların hazır olmaları için bu aradaki boşluğu doldurmaya ihtiyaçları var. Bunu nasıl yapacağız? Oyuncuları kiralık olarak gönderebileceğimiz kulüplerle mi anlaşmalıyız? Bu çok çok önemli bir konu. Umuyorum ki çok daha iyi şekilde yapılandıracak ve organize edeceğiz. Sonrasında da umuyorum ki takımın temelini altyapıdan oluşturacağız. Tabii ki genç, yaşlı, tecrübeli, Türk ve yabancı dengesini de kuracağız. Futbol harika bir spor. Roma'ya ulaşmanın tek bir yolu yok, Roma'ya çıkan birçok yol var. Bazıları kontra atak oynarken, bazıları tiki taka oynar. Bizim kulüp değerlerimiz var ve çok çalışıyoruz. En çalışkan oyuncusu olmak tamamen maliyetsiz bir şey, tamamen bedava. Bu şekilde oyuncular bulmak zorundayız. Başkanlarından daha fazla ve iyi idman yapmak tamamen maliyetsiz bir şey. Hücum oynayan, hızlı Beşiktaş haline dönüştürebiliriz. Taraftarımız bunu görmek istiyor biliyoruz. Bütün hafta çalışıp cumartesi günü stada geldiğinizde heyecan verici futbol izlemek istersiniz. Umuyoruz insanlara bunu verebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Benim hiçbir oyuncum kenarda oturup surat asamaz"

Futbol kariyerinde birçok kez yedek oturduğunu hatırlatan Solskjaer, oyuncuların kendisini hazır tutması gerektiğini şu sözlerle paylaştı:

"Eğer bir canavar gibi antrenman yaparsan, sahada da bir canavar gibi oynarsın. Ben de 'tamam şu an oynamıyorum ama gerçekten çok sıkı çalışmalıyım. Çünkü hazır olmalıyım' diye düşündüm. O yeteneği en üst seviyeye çıkarmak için her gün fazladan çalışmalısın. Eğer oynamıyorsan, bu bir sonraki gün daha diri ve daha iyi idman yapman gerektiği anlamına gelir. Eğer ilk 11'de değilsen, 'Tamam, oyuna girdiğimde hazır olacağım' diye düşünmelisin. Ben de sahada olmadığım zaman rakipler yoruldu, ben şimdi oyuna giriyorum, 30 dakikam var ve onlar problem çıkaracağım' diye düşünürdüm. İşte oyuncularımızın da bu mentaliteye sahip olmasını istiyoruz. Benim hiçbir oyuncum kenarda oturup surat asamaz. Oyuna girip kötü bir yedek olamaz. Dünyada belki de yedek kulübesinden oyuna en çok giren oyunculardan biriyim. Bu yüzden kötü bir tavrı asla kabul etmem. Sadece hazır olan oyuncuları kabul ederim."

"Boşa harcayacak paramız yok"

Ole Gunnar Solskjaer, 'İdeal dünya standardında transfer süreci olacak mı?' sorusuna ise, "Her gün mümkün olduğunca sıkı çalışıyoruz. Olabildiğince doğru kararlar almaya odaklanıyoruz. Boşa harcayacak paramız yok. Finansal durumun mükemmel olmadığını biliyoruz. Bu yüzden akıllı hareket etmeliyiz. Her taşın altına bakmalı, parayı en verimli şekilde nereye harcayabileceğimizi belirlemeliyiz. Bu yüzden transfer süreci ve oyuncu seçimi çok titiz olmalı. Oyuncuları detaylıca izlemeli, mümkünse canlı olarak takip etmeli, hatta onlarla birebir konuşmalıyız. Doğru karaktere sahipler mi? Antrenman kültürüne ve takım dinamiğine uyum sağlayabilirler mi? Diğer oyuncularla iyi bir uyum yakalayabilirler mi? Bütün bunları dikkatlice değerlendirerek bir denge kurmalıyız" yanıtını verdi. - İSTANBUL