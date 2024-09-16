Somaspor ve Turgutluspor Haftayı Puan Alamadan Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Somaspor ve Turgutluspor Haftayı Puan Alamadan Kapattı

Somaspor ve Turgutluspor Haftayı Puan Alamadan Kapattı

Manisa'nın 2. Ligdeki takımı Somaspor, Bucaspor 1928'e 1-0 yenilerek ligin 3. haftasını puansız kapattı. 3. Ligdeki Turgutluspor ise, geçen haftalarda elde edemediği puanların ardından zorlu bir mücadeleye çıkacak.

16.09.2024 12:13  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın 2. Ligdeki temsilcisi Somaspor ve 3. Ligdeki temsilcisi Turgutluspor haftayı puansız kapattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor ligin 3. hafta maçında kendi evinde Bucaspor 1928'e 1-0 yenildi. Ligin ilk haftasında kendi evinde Diyarbekir Spor A.Ş.'yi 2-0 geçen Somaspor, 2. hafta deplasmanda Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kalmıştı. Ligin 3. haftasında ilk yenilgisini kendi evinde alan Somaspor 4. hafta maçında deplasmanda Karacabey Belediye Spor A.Ş.'nin konuğu olacak. Somaspor 4 puanla grupta 9. sırada bulunuyor.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ligin ilk haftasında kendi evinde Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübüne 2-1 kaybederek kötü başlangıç yapan Turgutluspor ligin ikinci haftasında da deplasmanda Polatlı 1926 Spor Kulübüne 4-3 yenildi. 2 hafta sonunda hiç puan alamayan Turgutluspor ligin 3. haftasında kendi evinde Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünü ağırlayacak. Turgutluspor gruptaki 6 puansız takım arasında averajla 11. sırada bulunuyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Turgutluspor, Bucaspor, manisa, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor ve Turgutluspor Haftayı Puan Alamadan Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 21:52:04. #1.11#
SON DAKİKA: Somaspor ve Turgutluspor Haftayı Puan Alamadan Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement