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Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu - Son Dakika

Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

Son Güncelleme: 05.11.2023 11:20

Son dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, kadınlarda ise yine Kenyalı Beatrice Cheptoo kazandı.

45. kez düzenlenen İstanbul Maratonu'nun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinden verildi. Yarışı Kenyalı atletler kazanırken erkeklerde Panuel Mkungo, kadınlarda ise Beatrice Cheptoo zafer ipini göğüsledi.

KITALARARASI KOŞULAN TEK MARATON

Maratonun başlama işaretini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur birlikte verdi. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 45. kez gerçekleştiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı'nın öncü çıkışıyla başlayan 45. İstanbul Maratonu'nda 2019 yılının galibi ve parkur rekorunun sahibi Daniel Kibet, 2020'nin şampiyonu Benard Sang ve geçen yılın birincisi Robert Kipkemboi de şampiyonluk için mücadele ediyor.

"BARIŞ İÇİN, ATATÜRK İÇİN KOŞALIM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, start öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın en güzel maratonlarından birinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"İstanbul'da harika bir gün. Dünyanın en özel güzel maratonlarından birisindeyiz. 45. kez koşulacak ve bugün çok özel bir gün. İki kıta arasında koşuluyor ve dünyada benzeri yok. Umuyorum ki bin yıllar sürecek Cumhuriyetimizin varlığında bu koşu da İstanbul'da hep var olsun. İstanbul dünyanın medeniyet beşiği, koşulan her alan sizlere çok özel deneyimler yaşatacak. 15 ülkeden 20 takımın katıldığı 140 sporcu ile 4 etaptan oluşan uluslararası bike yarışımızı 28 eylül de yapmıştık. Maratonun yanına kardeş ekledik. Bugün de kurduğumuz bisiklet takımı öncü çıkış yapacak. Kıtalararası yarışı ikilemiş olduk. Barış için, Atatürk için koşalım."

PARKURLAR

Maratona katılanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a indi. Sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaştı. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapan atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete döndü. Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçen sporcular, tramvay yolundan Sultanahmet Meydanı'na çıktı. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erdi.

ÖDÜLLER

45. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30'ar bin dolar para ödülü verilecek. Maratonda ikinci olanlar 15 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak. Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 40 bin lira, ikinciler 30 bin lira, üçüncüler de 20 bin lira ödülün sahibi olacak.

İstanbul Maratonu'ndan görüntüler:

Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı
Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı

İstanbul Maratonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: 45. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu - Son Dakika
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