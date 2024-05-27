İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilerin çadırlarına saldırdı: En az 40 ölü - Son Dakika
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Dünya

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilerin çadırlarına saldırdı: En az 40 ölü

İsrail ordusu, Gazze\'deki Filistinlilerin çadırlarına saldırdı: En az 40 ölü

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırıya tepki gösterdi ve İsrail'i terör devleti olarak nitelendirdi.

27.05.2024 13:46
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İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

FİLİSTİNLİLERİN ÇADIRLARINI BOMBALADILAR

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

ERDOĞAN KANLI SALDIRIYA TEPKİ

Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail ordusunun kanlı saldırısına tepki gösterdi.

"BU KATLİAM TERÖR DEVLETİNİN KALLEŞ YÜZÜNÜ İFŞA ETMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugüne kadar 36 binden fazla Filistinli kardeşimizi şehit eden soykırımcı caniler, dün de güvenli bölge ilan ettikleri Refah'ta bulunan bir mülteci kampındaki sivillerin üzerine füze ve bomba yağdırmıştır. Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma çağrısının ardından gerçekleşen bu katliam, terör devletinin kanlı ve kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etmiştir.

"KAN DÖKEREK SİYASİ ÖMRÜNÜ UZATMAYA ÇALIŞIYOR"

Netanyahu ve cinayet şebekesi, Filistin halkının kahramanca direnişini kıramadıkça ülkesinde iyice köşeye sıkışmakta, daha fazla kan dökerek siyasi ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Ama bunun hiçbir fayda sağlamadığını pek yakında görecek.

"BU BARBARLARDAN HESAP SORULMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Tıpkı özendiği Hitler gibi, Miloseviç gibi, Karadciç gibi ve tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak. Türkiye olarak insanlıktan zerre kadar nasibini almamış bu katillerden, bu barbarlardan hesap sorulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rabbim, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Rabbim; bebek, çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden masumları öldürenleri Kahhar ism-i şerifi hürmetine kahr-u perişan eylesin."

Filistin, İsrail, Refah, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilerin çadırlarına saldırdı: En az 40 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilerin çadırlarına saldırdı: En az 40 ölü - Son Dakika
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