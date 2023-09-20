Son Dakika: A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu,teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

EN GÜÇLÜ ADAY MONTELLA

Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından TFF'nin Adana Demirspor'un eski hocası Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmesi bekleniyor. İddialara göre taraflar her konuda anlaşmaya vardı ve resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

KUNTZ'UN KARNESİ

Nuri Şahin, 3. sezonunu geçirdiği Antalyaspor'da 78 maça çıktı. Genç çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 30 galibiyet, 20 beraberlik ve 28 mağlubiyet yaşayarak 1.41'lik puan ortalaması tutturdu.