Son Dakika: Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih oldu - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Son Dakika: Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih oldu

27.05.2023 18:31

Son Dakika: Almanya Bundesliga'nın son haftasında Bayern Münih, deplasmanda Köln'e konuk oldu. Bavyera ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Borussia Dortmund'u geride bırakarak üst üste 11 kez şampiyonluğa ulaştı.

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Bayern Münih deplasmanda Köln'ü 2-1 mağlup etti. Rakibi Borussia Dortmund'un puan kaybetmesini iyi değerlendiren Münih Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti. Köln'ü deplasmanda 2-1 yenen Bavyera ekibi, Dortmund'un sahasında Mainz ile 2-2 berabere kalmasının ardından üst üste 11. toplamda 33. şampiyonluğunu kazandı.

AVERAJLA GELEN ŞAMPİYONLUK

Bayern Münih'in gollerini Kingsley Coman ve Jamal Musiala kaydetti. Köln'ün tek sayısı Dejan Ljubicic'ten geldi. Bayern puanını 71 yaparak mutlu sona ulaştı. Dortmund ise 71 puanda kaldı. Bavyera ekibi ikili averajla şampiyonluğa ulaştı.

DORTMUND ALTIN TEPSİDE SUNDU

Son haftaya lider giren Dortmund, Mainz'ı yenmesi halinde şampiyon olacaktı. Haller ile 18. dakikada penaltı kaçıran Dortmund, dakika 25'e geldiğinde 2-0 geriye düştü. Taraftarlar ve futbolcular gözyaşlarını tutamadı. Bayern Münih ise Köln deplasmanında 8'de Coman'ın attığı golle öne geçti. Köln, 81'de Dejan Ljubicic'in penaltı golüyle skoru eşitledi. 89'da Jamal Musiala sahneye çıktığı ve Bayern Münih'e şampiyonluğu getiren golü kaydetti.

KALDI 3 ŞAMPİYONLUK

Bayern Münih üst üste 3 defa daha şampiyonluk yaşarsa, Avrupa liglerinde en uzun şampiyonluk serisini egale edecek. Rekor Cebelitarık ekibi Lincoln ve Letonya takımı Skonto'da. Lincolk 2002-03 ve 2015-16 arasında, Skonto ise 1991-92-2004-05 yıllarında üst üste 14 defa şampiyon oldu.

Bundesliga son 11 yıl:

  • 2022/23 Bayern Münih
  • 2021/22 Bayern Münih
  • 2020/21 Bayern Münih
  • 2019/20 Bayern Münih
  • 2018/19 Bayern Münih
  • 2017/18 Bayern Münih
  • 2016/17 Bayern Münih
  • 2015/16 Bayern Münih
  • 2014/15 Bayern Münih
  • 2013/14 Bayern Münih
  • 2012/13 Bayern Münih
YORUMLAR
500

Bayern Münih, Bundesliga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:21 Aydın'da kaybolan genç kız sosyal medyada tanıştığı gençle Kilis'e gitmiş
19:17 Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı çatışma! Motosikletle gelip ateş açtılar
19:13 Bayern Münih'te neler oluyor? Oliver Kahn ve Salihamidzic şampiyonluktan 15 dakika sonra kovuldu
18:49 Kılıçdaroğlu, TRT'deki son propaganda konuşmasında Sinan Oğan'a gönderme yaptı: Güya cehennemin kapılarını kapayacak
18:44 Kaftancıoğlu'nun tartışma yaratan paylaşımı ile ilgili Emniyet ve Jandarma suç duyurusunda bulunacak
18:25 Son Dakika: Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih oldu
18:09 Seçim yasakları başladı! İşte 24 saat uygulanacak kurallar
18:01 Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı uçuracak sözler: 2 kupayı birden müzemize getirebiliriz
17:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan seçime saatler kala sandık çağrısı
17:29 Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışındaki oy sayısı 1.9 milyonu aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2023 20:13:01. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement