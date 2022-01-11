Son Dakika: Fatih Terim'den futbolculara veda etti! "Yarı yolda bırakıldım" dedi

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi küplere bindirecek sözler: Bu da ona kapak olsun

Galatasaray'la dün yolların ayrıldığı açıklanan tecrübeli teknik adam, saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

TARAFTARLARI SELAMLADI

Fatih Terim, sabahın erken saatlerinde kendisini desteklemek için tesisin önüne gelen taraftarları selamladı. Terim, taraftarlardan helallik istedi.

OYUNCULARA İÇİNİ DÖKTÜ

Ardından Fatih Terim futbolcularıyla vedalaşmak için içeri girdi. Terim, duygu dolu ve çok 'açık' mesajlarla futbolcularıyla helalleşti.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Fanatik'in haberine göre Fatih Terim oyuncularına, "Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Sizin her şeyi başarabileceğinizi biliyorum. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin" açıklamasını yaptı.