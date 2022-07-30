Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan stattaki Putin tezahüratına ilişkin açıklama: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna bizden özür dilemeli
30.07.2022 14:03
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dinamo Kiev maçında statta yapılan Putin tezahüratına ilişkin, "Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna Büyükelçisi'nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli." ifadelerini kullandı.
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30.07.2022 14:03:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan stattaki Putin tezahüratına ilişkin açıklama: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna bizden özür dilemeli - Son Dakika