Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan stattaki Putin tezahüratına ilişkin açıklama: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna bizden özür dilemeli - Son Dakika
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Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan stattaki Putin tezahüratına ilişkin açıklama: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna bizden özür dilemeli

30.07.2022 14:03
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan stattaki Putin tezahüratına ilişkin açıklama: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna bizden özür dilemeli

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dinamo Kiev maçında statta yapılan Putin tezahüratına ilişkin, "Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna Büyükelçisi'nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan stattaki Putin tezahüratına ilişkin açıklama: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna bizden özür dilemeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan stattaki Putin tezahüratına ilişkin açıklama: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna bizden özür dilemeli - Son Dakika
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