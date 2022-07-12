Son Dakika: Fenerbahçe, Willian Arao ile anlaştı! Yarın İstanbul'a gelecek - Son Dakika
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Son Dakika: Fenerbahçe, Willian Arao ile anlaştı! Yarın İstanbul'a gelecek

12.07.2022 22:17

Son dakika: Fenerbahçe, bugün Joshua King transferini duyurmasının ardından Flamengo'da oynayan 30 yaşındaki Willian Arao'yla da prensip anlaşmasına vardı. Brezilyalı ön libero, yarın İstanbul'a gelerek kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak olan imzayı atacak.

Sarı-lacivertli kulüp bir transferini daha duyurdu. Ön libero ihtiyacını Brezilyalı yıldız Willian Arao ile kapatmak isteyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Flamengo ile prensipte anlaştı.

"PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARILDI"

Gelişmeyi resmi hesabından duyuran Fenerbahçe, "Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır." ifadelerini kullandı.

YARIN AKŞAM İSTABUL'A GELECEK

Oyuncunun yarın akşam İstanbul'a geleceği belirtilen açıklamada "Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Willian Arao ile anlaştı! Yarın İstanbul'a gelecek

JOSHUA KİNG DE DUYURULDU

Forvet noktasında hazır oyuncuya da ihtiyaç duyan Fenerbahçe Norveçli golcü Joshua King'le prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

WİLLİAN ARAO KİMDİR?

1992 doğumlu olan oyuncu 181 cm boyunda ve 74 kilo. Flamengo'da defansif orta saha ve stoper olarak oynayan Brezilyalı futbolcu Arao sağ ayağını kullanmaktadır. Arao, gençlik kariyerine Sao Paulo ve Corinthians'ta oynayarak başladı ve ilk profesyonel deneyimini burada yaşadı, ancak Arao sonraki yıllarının çoğunu farklı Brezilya kulüplerinde kiralık olarak oynayarak geçirdi. Botafogo'nun 2015 Campeonato Brasileiro Série B'yi kazanmasında önemli rol oynadı.

OYNADIĞI TAKIMLAR

  • 2011–2015 Korintliler
  • 2013 → Portuguesa
  • 2014 → Chapecoense
  • 2014 → Atletico Goianiense
  • 2015 → Botafogo
  • 2016– Flamengo
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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe, Willian Arao ile anlaştı! Yarın İstanbul'a gelecek - Son Dakika
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