Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini resmen açıkladı! Brezilyalı savunmacı bu akşam İstanbul'da olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini resmen açıkladı! Brezilyalı savunmacı bu akşam İstanbul'da olacak

26.07.2022 16:20

Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Brezilyalı savunmacı Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. 29 yaşındaki Gustavo, bu akşam İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin boşluğunu kısa sürede doldurdu. Sarı lacivertli ekip Flamengo forması giyen 29 yaşındaki stoper Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu bugün 18.30'da İstanbul'da olacak.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique bugün saat 18.30'da İstanbul'da olacak. 2019 sezonu sonunda Santos'dan Flamengo'ya transfer olan 29 yaşındaki Henrique, geçen sezon 37 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.

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Fenerbahçe'den Gustavo Henrique açıklaması Fenerbahçe'den Gustavo Henrique açıklaması Fenerbahçe, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Gustavo Henrique'nin transferi için futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Fenerbahçe, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Gustavo Henrique'nin transferi için futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini resmen açıkladı! Brezilyalı savunmacı bu akşam İstanbul'da olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini resmen açıkladı! Brezilyalı savunmacı bu akşam İstanbul'da olacak - Son Dakika
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