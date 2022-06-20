Lincoln Henrique: "Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyunca çok heyecanlandım" - Son Dakika
Üye Girişi

Lincoln Henrique: "Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyunca çok heyecanlandım"

20.06.2022 13:50

- Lincoln Henrique: "Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyunca çok heyecanlandım" Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln: "Jesus, tarzımı gerçekten çok iyi bir şekilde biliyor" Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Lincoln Henrique, sarı-lacivertlilerden teklif alınca çok heyecanlandığını söyledi.

- Lincoln Henrique: " Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyunca çok heyecanlandım"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln:

"Jesus, tarzımı gerçekten çok iyi bir şekilde biliyor"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Lincoln Henrique, sarı-lacivertlilerden teklif alınca çok heyecanlandığını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Lincoln Henrique, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de yer almaktan dolayı çok mutlu ve gururlu oluğunu ifade eden Lincoln Henrique, "Bu sezon büyük başarılar elde edebilmemiz için çok çalışacağım" diye konuştu.

Jorge Jesus'un dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri olduğunu da dile getiren Lincoln, "Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük kulübü. Kariyerime çok katkıları olacak. Ben de bunun için hazırım. Fenerbahçe Kulübü olarak, hocamız, taraftarlarımız, oyuncularımızın birlik olup çalışması gerekiyor, bu sezon istediğimiz hedeflere ulaşabilmemiz için" şeklinde konuştu.

"Hocamız benim en iyi hangi pozisyonda oynayabileceğimin kararını verecektir"

10 numara pozisyonunda oynadığını hatırlatan Lincoln, "Ofansif orta saha oyuncusuyum ama günümüzde futbolcuların 2-3 farklı pozisyonda oynayabilmesi gerekiyor. Hocamız benim en iyi hangi pozisyonda oynayabileceğimin kararını verecektir. Hangi formayı giyeceğime karar vermedim. Türkçe bazı kelimeler öğreniyorum. Çok fazla bilmiyorum" dedi.

"Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyunca çok heyecanlandım"

Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyunca çok heyecanlandığını kaydeden sarı-lacivertlilerin yeni transferi, "Çok mutlu oldum. Menajerime de; 'Fenerbahçe gibi bir takımda oynamak istiyorum, Jorge Jesus'la çalışmak istiyorum' dedim. Gerçekten bu meydan okumaya hazır hissettim kendimi. Tabii ki hocamızla da gerekli konuşmaları yaptık. Ben her zaman hangi pozisyonda ihtiyaç duyulursa elimden gelenin en iyisini yapacağım. 10 numara dediğiniz pozisyon çok fazla kalmadı. Geçmişten bir örnek vermemi isterseniz her zaman Ronaldinho'yu örnek aldım. Hepimizin benzer karakteristik özellikleri olabilir saha içerisinde ama beni en çok tarz olarak etkileyen oyuncu Roonaldinho'ydu" cümlelerine yer verdi.

"Jesus, tarzımı gerçekten çok iyi bir şekilde biliyor"

Lincoln Henrique, kendisinin karakteristik özelliğinin Jesus'a sorulması gerektiğini belirterek, "Benim Portekizde, ona karşı çok fazla oynama imkanım oldu. Tarzımı gerçekten çok iyi bir şekilde biliyor, nasıl oynadığımı, hangi pozisyonda oynadığımı çok iyi biliyor. Aynı şekilde yeni katılan arkadaşlarımız için de geçerli. Hocamız, hangimizden hangi şekilde verim alacağını çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin bu kadar uzun yıllar kupalar kazanamaması kabul edilebilir bir şey değil"

Türkiye'de 5 sene önce forma giydiğini ve o süreçten sonra çok şey değiştiğini de aktaran Lincoln, "Yaklaşık 18 yaşındaydım, futbol anlamında çok daha fazla olgunlaştım, çok daha fazla geliştim. Çünkü biz futbolcular yeni şeyler öğreniriz. Ben de kendimi geliştirmeye çalıştım. Hiç şüphe yok ki o halimden çok daha farklıyım şu anda. Bizim hedeflerimiz tabii ki kupalar kazanmak. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman kupalar kazanmaktır. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun yıllar kupalar kazanamaması kabul edilebilir bir şey değil. Şampiyonlar Ligi'nde de bir ön eleme oynayacağız. Bizim ilk hedefimiz ön elemeleri geçip grup aşamasına kalabilmek" diye konuştu.

"Gol sevinçlerini genelde aileme adıyorum"

Gol sevinçlerini genelde ailesine adadığını da aktaran Lincoln, şunları söyledi:

"Çünkü ailesine çok bağlı bir insanım. Küçük çocuğumun baş harfi olan 'E' harfini yapıyorum. Genellikle ailemi anmayı tercih ediyorum. Umarım bu sene o tarz sevinçleri çok yaparım."

"Yeni bir meydan okumaya kendimi hazır hissettim"

Lincoln Henrique, hayatta her zaman hatalardan dersler çıkarıldığını da sözlerine ekleyerek, "Benim de 3 yıl boyunca Porto'da üst seviye futbol oynama imkanım oldu. Yeni bir meydan okumaya kendimi hazır hissettim. Buradan teklif geldiğinde ikinci kez düşünmedim. Gerçekten çok büyük bir takımdayım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Sahne bizim şu anda" açıklamasını yaptı.

"Kulüp tarihine geçmek istiyorsanız çok çalışmanız gerekiyor"

"Fenerbahçe'de her zaman çok büyük oyuncuları olmuştur" diyen Lincoln, şöyle devam etti:

"Kulüp tarihine geçmek istiyorsanız çok çalışmanız gerekiyor. Ben de aynı şekilde çok çalışacağım. Takım arkadaşlarımızla birlikte kulüp tarihine geçebilmek için çok çalışacağız. Yapmamız gereken çok fazla şey var ama biliyoruz ki bu kulübün tarihine geçmek istiyorsak kupalar kazanmamız gerekiyor."

"Futbol benim için bir baskı değil"

Profesyonel futbolcuların her zaman her şeye hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Şükürler olsun ki ben aşık olduğum mesleği yapıyorum. Dolayısıyla benim üzerimde herhangi bir baskı oluşturmuyor. Benim için baskı, aileme en iyi şekilde bakabilmektir. Futbol benim için bir baskı değil. Ben futbolda her zaman, her şeye hazırım. Gerçekten aşık olduğum işi yapıyorum Çok çalışmamız gerekiyor ki şu ana kadar öyle yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Lincoln son olarak ise dövmelerinin genellikle ailesini temsil ettiğini belirterek, "Aile bireylerimin isimleri yazıyor. Bütün dövmelerimin benim için özel bir anlamı var" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Lincoln Henrique: Fenerbahçe'de yer almaktan dolayı çok gururluyum Lincoln Henrique: Fenerbahçe'de yer almaktan dolayı çok gururluyum Fenerbahçeli Lincoln Henrique: 'Jesus'la çalışacağım için ayrıcalıklı hissediyorum' Fenerbahçeli Lincoln Henrique: 'Jesus'la çalışacağım için ayrıcalıklı hissediyorum'
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Lincoln Henrique: 'Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyunca çok heyecanlandım' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:09 Acılı anne 19 yaşındaki oğlunun cenazesinde yürek dağladı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:35:48. #1.11#
SON DAKİKA: Lincoln Henrique: "Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyunca çok heyecanlandım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement