Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı

01.09.2022 20:08
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı

Fenerbahçe, Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas'ı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiraladı. Allahyar ve Ozan Tufan'dan sonra İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerden 3. transferini gerçekleştirmiş oldu.

İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas'ı renklerine bağladı. Yunan futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katan Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilerden 3. kez takımına futbolcu kazandırdı.

"YENİ TAKIMI İLE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Fenerbahçe'den Pelkas'ın transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Pelkas, Hull City'de! Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den 3. transferini yaptı

HULL CITY YİNE FENERBAHÇE'DEN ALDI

Fenerbahçe'den daha önce Allahyar ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Pelkas ile birlikte sarı-lacivertlilerden 3. transferini yaptı.

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Dimitris Pelkas, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı - Son Dakika
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