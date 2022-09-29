Kulüplerin isteğiyle alınan karar: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe aralarındaki karşılaşmalara seyirci götürmeyecek - Son Dakika
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Kulüplerin isteğiyle alınan karar: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe aralarındaki karşılaşmalara seyirci götürmeyecek

29.09.2022 10:56

İstanbul Valiliği, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında yapılacak olan karşılaşmalarda, kulüplerin deplasman maçlarına seyirci götürmeyeceğini açıkladı. Valilik tarafından açıklanan kararda kulüplerin ortak isteğiyle alındığını belirterek İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."

PAZAR GÜNÜ OYNANACAK DERBİYE DEPLASMAN YASAĞI GELDİ

Süper Lig'de 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçına deplasman yasağı geldi. Alınan bu karar doğrultusunda misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

DEPLASMAN YASAĞI KALDIRILMIŞTI

TFF, 2022-2023 sezonuyla birlikte Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını ilan etmişti. Konuyla ilgili olarak TFF tarafından "Ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesi, yüzde 30'a çıkartılmıştır." açıklaması yapılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...


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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüplerin isteğiyle alınan karar: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe aralarındaki karşılaşmalara seyirci götürmeyecek - Son Dakika


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