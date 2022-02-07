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Son Dakika: Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti

07.02.2022 11:13

Galatasaray yönetimi, Mbaye Diagne'nin sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılı yönetim, feshi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Medipol Başakşehir maçında ağır sakatlık geçiren tecrübeli golcünün Nisan ayında sahalara dönmesi bekleniyordu.

UEFA Avrupa Ligi kadrosunda üç değişiklik hakkı bulunan Galatasaray; Pena, Gomis ve Pulgar'ı listeye eklemişti. Assunçao, Yedlin ayrılıklarından sonra Mbaye Diagne'nin de bileti kesildi. Senegalli forvetin sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.

Son Dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi resmen feshedildi

SAKATLIĞI MECBUR BIRAKTI

Yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak olan Diagne'nin dönüşü nisan ayını bulabilir. Sarı-Kırmızılılar yer açmak zorunda olduğu için Diagne'nin sözleşmesini feshetti.

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Mbaye Diagne, Galatasaray, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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