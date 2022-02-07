Son Dakika: Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti

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UEFA Avrupa Ligi kadrosunda üç değişiklik hakkı bulunan Galatasaray; Pena, Gomis ve Pulgar'ı listeye eklemişti. Assunçao, Yedlin ayrılıklarından sonra Mbaye Diagne'nin de bileti kesildi. Senegalli forvetin sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.

SAKATLIĞI MECBUR BIRAKTI

Yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak olan Diagne'nin dönüşü nisan ayını bulabilir. Sarı-Kırmızılılar yer açmak zorunda olduğu için Diagne'nin sözleşmesini feshetti.