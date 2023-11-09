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Son Dakika: Galatasaray, Devler Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 yenildi - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Devler Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 yenildi

09.11.2023 00:53  - Güncelleme: 01:23

Son dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 yenildi.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile kozlarını paylaştı.

GALATASARAY ATTI VAR'DAN DÖNDÜ

Maçın 62. dakikasında ceza sahasına gelen topta Lucas Torreira topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem, pozisyon başlangıcında Mauro Icardi'nin ofsayt olduğunu işaret etti. VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayılmadı.

Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu

KANE PERDEYİ AÇTI

Bayern Münih, 80. dakikada öne geçti. Kimmich'in ortasında Harry Kane'in kafa vuruşu ağlara gitti. Yardımcı hakem, Kane için ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak VAR kontrolü sonrası İngiliz futbolcunun golü geçerli sayıldı.

Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu

BİR KEZ DAHA KANE

Bulduğu gol sonrası baskısını arttıran Bayern Münih'te ilk golü atan Harry Kane, 86'da bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu

BAKAMBU ATTI AMA YETMEDİ

Galatasaray'da 90+3'te sahneye çıkan Cedric Bakambu, 90+3'te durumu 2-1'e getirdi. Ancak bu gol Galatasaray'a yeterli olmadı. Temsilcimiz sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray, Devler Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray, Devler Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 yenildi - Son Dakika
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