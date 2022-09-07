Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi - Son Dakika
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Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi

07.09.2022 22:36

Galatasaray, bir dönem Barcelona'da forma giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki yıldızın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Rapid Wien'le görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray, bombaları peş peşe patlatmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin ardından bir transferi daha KAP'a bildirdi.

YUSUF DEMİR, ASLAN OLDU

Galatasaray'ın Yusuf Demir için KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Galatasaray, Yusuf Demir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi - Son Dakika
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