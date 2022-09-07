Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray, bombaları peş peşe patlatmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin ardından bir transferi daha KAP'a bildirdi.

YUSUF DEMİR, ASLAN OLDU

Galatasaray'ın Yusuf Demir için KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.