Karadeniz ekibi Giresunspor küme düştü - Son Dakika
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Karadeniz ekibi Giresunspor küme düştü

07.06.2023 22:27

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında ligden düşen son takım Giresunspor oldu. Giresunspor ve İstanbulspor arasındaki kıyasıya mücadeleden galip çıkan taraf İstanbul ekibi oldu. Giresunspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen İstanbulspor'un Ümraniyespor'u 3-0 mağluğ etmesi sebebiyle küme düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Giresunspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Çotanak Stadı'nda oynanan karşılamayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

GALİBİYET YETMEDİ

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Bajic ile 59. dakikada Sainz kaydetti. Bu sonucun ardından Antalyaspor 41 puanda kalırken Giresunspor puanını 40'a yükselti. Ancak İstanbulspor da Ümraniyespor'u 4-0 mağlup edince puanını 41'e çıkardı. Alınan bu sonuçların ardından Giresunspor, 16. sırada kaldı ve Süper Lig'e veda etti.

İSTANBUL KAZANDI, GİRESUN DÜŞTÜ

Kazanıp, İstanbulspor'un puan kaybını bekleyecek Karadeniz ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı ancak İstanbulspor maçından beklediği haber gelmeyince Süper Lig'e veda etti.

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SON DAKİKA: Karadeniz ekibi Giresunspor küme düştü - Son Dakika
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