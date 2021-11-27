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Son Dakika: Giresunspor yenilmesinin ardından Sergen Yalçın'dan istifa sinyali: Camiaya zarar vermek istemiyorum - Son Dakika

Son Dakika: Giresunspor yenilmesinin ardından Sergen Yalçın'dan istifa sinyali: Camiaya zarar vermek istemiyorum

27.11.2021 22:13
Son Dakika: Giresunspor yenilmesinin ardından Sergen Yalçın'dan istifa sinyali: Camiaya zarar vermek istemiyorum

Son dakika: Beşiktaş'ın Giresunspor'a 4-0 yenilmesinin ardından Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız" açıklamalarında bulundu.

Süper Lig'de 4 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve Şampiyonlar Ligi'nde henüz puan alamayarak Avrupa macerasına havlu atan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın istifa sinyali verdi. Deneyimli hoca, 4-0 kaybedilen Giresunspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, kötü gidişat sonrası başkan Ahmet Nur Çebi'yle görüşeceğini belirtti.

"ZARAR VERMEK İSTEMİYORUM"

Oyuncuların kendisine karşı bilerek oynamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Yalçın, "Asla öyle bir düşünce içine giremem. Doğal olarak Sorumlu benim. Yöneten benim. Geçen sene 2 kupa aldığımızda sorumlu nasıl bensem, bugün de sorumlu benim. Bu camia bizim camiamız. Kendi adıma çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Gidişatımız iyi değil. Yarın başkanla oturup durum değerlendirmesi yapacağız. Bu gidişat iyi bir gidişat değil" dedi.

"YARIN BELLİ OLACAK"

İstifa edip etmeyeceği hakkında da konuşan Yalçın, "Bu konu da dahil birçok konu gündemimizde. Yarın belli olacak" diye konuştu. Ümraniye'de yalnız bırakıldığı yönündeki haberlerle ilgili konuşan Yalçın, "Ümraniye'de asla yalnız kalmadık. Yöneticiler her gün orada. Ceyhun Kazancı, Emre Kocadağ her zaman bizimle, başkan da zaman zaman geliyor. İşler kötü gittiğinde büyük camialarda bunlar konuşuyor. 'Hoca yalnız bırakılıyor, hocanın konsantrasyonu yok, antrenmana gelmiyor' derler. Geçen sene de hoca tesise kaçta geliyor diyorlar. Sanki ben banka memuruyum. Bir iş yapıyoruz başarısızız. Bu kadar" diyerek sözlerini tamamladı.

Son Dakika: Giresunspor yenilmesinin ardından Sergen Yalçın'dan istifa sinyali: Camiaya zarar vermek istemiyorum

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Son Dakika Spor Son Dakika: Giresunspor yenilmesinin ardından Sergen Yalçın'dan istifa sinyali: Camiaya zarar vermek istemiyorum - Son Dakika Spor


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