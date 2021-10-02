Üye Girişi
Son dakika haber: Beşiktaş iki maç sonra kazandı - Son Dakika

Son dakika haber: Beşiktaş iki maç sonra kazandı

02.10.2021 21:26
Son dakika haber: Beşiktaş iki maç sonra kazandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivaspor'u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivaspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü golle maçın 1-1 berabere gelmesine engel olamadı. Güven ile bir gol daha bulan Beşiktaş, rakibin son dakikalardaki baskısına rağmen gole izin vermedi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş, 2 maç sonra ligde kazandı. Ligin 6. haftasında evinde Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 7. haftadaki mücadelede ise Altay'a 2-1 mağlup oldu.

Ligde 5. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 17'ye çıkardı.

Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın 43. dakikasında kırmızı kart gördü.

Sivasspor ceza alanı önünde Can Bozdoğan, rakibinin hamlesiyle yerde kaldı. Bu pozisyona devam kararı veren hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösteren ve yedek kulübesi önünde sahayı terk etmek üzere olan topa vuran Yalçın, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Yalçın gördüğü kırmızı kartın ardından tribüne gönderildi. Siyah-beyazlı ekibi kalan bölümde yardımcı antrenör Murat Şahin yönlendirmeye çalıştı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.

Kalesini yine gole kapatamadı

Beşiktaş ligde üst üste dördüncü kez kalesinde gol gördü.

Ligdeki ilk 4 maçta rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı takım, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay maçlarında ikişer, Adana Demirspor mücadelesinde 3 ve Sivasspor karşılaşmasında bir gol yedi.

Beşiktaş, son 4 maçta 8 gole engel olamadı.

Güven Yalçın'dan üst üste ikinci gol

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Güven Yalçın üst üste ikinci kez bu sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın Altay'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü atan Güven, Demir Grup Sivasspor müsabakasında fileleri iki kez havalandırdı.

Güven Yalçın takımının son 3 resmi golüne imza atan isim oldu.

Geçen sezon ligde bir gol atabilen Güven, takımının İstanbul'da Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendiği maçta bu golü kaydetmişti.

Sivasspor 5 maç sonra mağlup oldu

Sivasspor, ligde 5 maç sonra mağlup oldu.

Ligdeki son yenilgisini 2-1'lik skorla Trabzonspor karşısında alan Sivasspor, ardından çıktığı 3 maçı beraberlikle tamamladı. Son 2 karşılaşmayı kazanan Sivasspor'un bu serisine Beşiktaş son verdi.

Süper Lig'de 3. kez yenilen Sivasspor, 9 puanda kaldı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Beşiktaş iki maç sonra kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vodafone Park'ta Güven Yalçın resitali! Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi 20:53 Vodafone Park'ta Güven Yalçın resitali! Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor 20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın öfkeden çıldırdı! Yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü 20:06 Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın öfkeden çıldırdı! Yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor 19:23 Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum 18:22 Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor 17:50 Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi 17:28 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu 17:01 Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu

Son Dakika Haberleri
19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi
19:00 Abdullah Avcı 'dan iddialı sözler: Bu takım şampiyon olacak
18:21 Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
18:20 Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı
18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
18:05 İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler
18:04 Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi
17:57 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte meydana gelen olaylar
17:43 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerine zam konusunda uyarı: Bedelini ödersiniz
17:27 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi
Sosyal medya Josef'in faulünü konuşuyor! Kartın rengi tartışma yarattı Sosyal medya Josef'in faulünü konuşuyor! Kartın rengi tartışma yarattı         
21:17
Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı         
20:52
Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu         
20:38
BepiColombo uzay aracı, Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya'ya gönderdi BepiColombo uzay aracı, Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya'ya gönderdi         
19:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
2 yıl önce 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu         
17:42
Burak Yörük'ten şaşırtan itiraf: Aldatıldım, mesajlardan yakaladım Burak Yörük'ten şaşırtan itiraf: Aldatıldım, mesajlardan yakaladım         
17:13
Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti         
16:58
Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum         
16:56
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi         
15:41
Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu         
14:38
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 21:31:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Beşiktaş iki maç sonra kazandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement