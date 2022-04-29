"Biz seçimleri yapmak adına elimizden gelen her şeyi yaptık"

" Galatasaray'ı kitlediler, bunların kasıtlı olduğunu düşünüyorum"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Biz seçimleri yapmak adına elimizden gelen her şeyi yaptık. Herkes bir an önce karar vermemizi istiyor. Henüz 24 saat geçmemiş kararın üzerinden, Galatasaray'ın geleceğini ciddi etkileyecek konuların varlığı sırasında ciddi anlamda istişare etmek istiyoruz. Seçimle ilgili Galatasaray'a en yakın, Galatasaray'ı kitlemeyecek şekilde bir tarih açıklama üzere bu hafta sonu birkaç istişare yaparak önümüzdeki hafta gerekli açıklamaları yapma kararı verdik" dedi.

Nef Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas , yarın yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına İstinaf Mahkemesi tarafından tedbir kararı koyulmasıyla ilgili olarak konuştu. Elmas, "Biz bu davanın sonucu bu sabah öğrendik. Adaylarımızla toplandık. Bu dava ile ilgili konuştuk. Onlara öyle bir durum olduğunu, bizi de kasıtlı olarak içinde çalışıldığını dile getirdim. Onların görüşleri ile ilerlemek istediğimi söyledim. Kendileri bana açık ve net bir şekilde 21-28 Mayıs'a bu seçimin ertelenmesini arzu ettiklerini söylediler. Galatasaray'ın geçirdiği bu 1 ay, çok zor 1 ay oldu. Çok zor dönemeler yaşadık. Bütçe ile ilgili endişemiz olduğunu söyledik. Yeni alınacak kararla 1 ay daha Galatasaray'ın bütçesiz gideceğini, bütçe ile ilgili ciddi sorunlarımızı olduğunu söyledik. Onlar 21-28 Mayıs olarak bu tarihi istediler. Onun dışında bir tarihi kabul etmeyeceklerini söylediler. Seçimin iptalinde bizim aday olma hakkımızın yerine gelmediği için tedbir konduğu için biz bugün de yönetim kurulu arkadaşlarım ve ben yarın yapılması olası seçimde aday olma niyetimizin olmadığını, bu seçimi yapılması takdirde de bizim bir hak kaybetmeyeceğimizi belirterek mahkemeye başvurduk bu tedbirin kalkması için bugün başvurduk. Yarım saat önce reddedildi. Galatasaray kaosun içine itiliyor. Bu kaosu yapanlarla, bu kaosu takip ederek devamını sağlamak isteyenlerle bütün camiamızın mücadele etmeli. Burada birçok spekülasyon da üretilerek özellikle sosyal medyada, taraftarlarımızın da yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını, görüyorum. 'İstifa etsin, seçim devam eder' diyorlar. Tüzüğümüzde istifa veya idari ibrasızlık yapılacak her türlü seçimin 1 ay müddeti var. İstifa ne sağlar, kulüp başsız kalır. Galatasaray birçok kararın eğer başkan ve yönetim kurulu üyesi olmasaydı, Galatasaray başsız kalır, çok ciddi kararlarda karar alamazdı. Galatasaray bugüne kadar çok olağanüstü seçim oldu. Galatasaray tarihinde resmen istifa etmiş bir başkan vardır. Seçimlerin önünü açmak için böyle istifaya gerek bulunmuyor. Biz seçimleri yapmak adına elimizden gelen her şeyi yaptık" ifadelerini kullandı."SEÇİMLE İLGİLİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPMA KARARI VERDİK"Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Herkes bir an önce karar vermemizi istiyor" diyerek, "Biz de 24 saat geçmemiş kararın üzerinden, Galatasaray'ın geleceğini ciddi etkileyecek konuların varlığı sırasında ciddi anlamda istişare etmek istiyoruz. Eski başkanlarımızla da görüştüm. Adayların yaptığı çalışmaların hakkaniyetsiz bir şekilde yok sayılmasını kabul edemeyiz. Seçimle ilgili Galatasaray'a en yakın, Galatasaray'ı kitlemeyecek şekilde bir tarih açıklama üzere bu hafta sonu birkaç istişare yaparak önümüzdeki hafta gerekli açıklamaları yapma kararı verdik. En doğru kararı vermeye çalışacağız. Şu anda Galatasaray'ın önceliği değil adaylığım değil. Birinci önceliği el birliği ile Galatasaray'ı bu kaostan çıkarmak" dedi."GALATASARAY'I KİTLEDİLER, BUNLARIN KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"Başkan Burak Elmas, engellenmeye çalışıldıklarını ve pes etmediklerini vurgulayarak "Galatasaray'ın geleceğini etkileyecek çok önemli konuda şeffaf davranıp, yolumuzdan hiç sapmadık. Yaptırmamak için birkaç kesim oldu. Bu mücadele maalesef olağan genel kurulda da devam etti. 25 milyon Euro ilave gelir yapmış, 5 milyon Euro maliyetlerini azaltmış, sunduğu bütçe uymuş bir yönetim kurulunu mali olarak ibra etmemeye çalıştılar. Galatasaray'ın bütçesini onaylamayarak, Galatasaray'ı kitlediler. Bugün alınan karar da Galatasaray'ı kitledi. Bunun da kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Bunun için ciddi çalışan, mescitte uyurken oylama için aşağıya indirilen kişilerle ilgili organizasyon yapan, Galatasaray yönetiminin ibra olmaması için çalışan arkadaşlarımız maalesef seçim sürecinde aday olmadılar. Bunlar istediklerini aldılar, şimdi bayram tatilindeler. İlk defa hukuki kaosun içine düşmedik. Tüzük değişikliğini genel kurula getirmemiz için bize baskı yaptılar. Hatta ibra olmamamız için tam seçim öncesi klasörlerle disiplin evrakları gelmeye başladı. Galatasaray dışarıdan görüldüğü gibi basit değil. Ciddi anlamda mücadele var. Galatasaray'ın kişilerden bağımsız, kişilerin çiftliği olmadan, gecele gitmesiyle ilgili ciddi bir direnç var. Ben bunların özellikle yapıldığını düşünüyorum. Galatasaray bugün borcunu ödemek üzere en şanslı kulüp olmasına bu projelerin yaptırılmak istenmemesi, Galatasaray'ın aslında kayyuma gitmesini bir takım güruhlar olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Elmas, yarın Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşecek olağanüstü divan kurulu toplantısında bazı üyelerin imza toplayacağının hatırlatılması üzerine ise "Ben bu imza konusunu destekliyorum. Hatta yarın gidip ben de imzalayacağım. Yönetim kurulu arkadaşlarım da imza verecek. Farklı sebeplerle Galatasaray demokrasine müdahale edilmez" cevabını verdi.