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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da gençler teröre değil spora bulaşıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da gençler teröre değil spora bulaşıyor

26.11.2021 14:26
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da gençler teröre değil spora bulaşıyor

Son dakika spor haberi... Türkiye, Avrupa ve Balkan Güreş Şampiyonlarına katılarak derece elde eden Şanlıurfalı güreşçiler, uluslararası turnuvalarda ülkelerini temsil etmek istiyor.

Türkiye, Avrupa ve Balkan Güreş Şampiyonlarına katılarak derece elde eden Şanlıurfalı güreşçiler, uluslararası turnuvalarda ülkelerini temsil etmek istiyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Rıdvan ve Mazlum Çiftçi kardeşler ile İslam Turan, Türkiye, Avrupa ve Balkan Güreş Şampiyonlarına katılarak, birincilik ve üçüncülük dereceleri elde etti. Mevsimlik tarım işçisi olarak yılın 6 ayını il dışında aileleriyle birlikte tarlada çalışarak geçiren Çiftçi kardeşler, güreş sporu ile önemli başarılar elde ederek, hem ailelerine hem de ülkelerine faydalı olmak istediklerini söyledi. İki kardeşten biri olan Rıdvan Çiftçi, maddi durumları iyi olmadığı için ailesine mevsimlik tarım işçisi olarak destek olduğunu söyledi. Rıdvan, 2019 yılında Ankara'da düzenlenen U-13 Türkiye Şampiyonasında 3'ncü, 2021 yılında düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonasında ise ikinci oldu. Mazlum Çiftçi ise U-15 Bölge Şampiyonasında birinci, İl genelinde düzenlenen yıldızlar kategorisinde birinci, U-15 Türkiye Şampiyonasında da 5'inci oldu.

Önemli başarılar elde eden Eyyübiye Belediyesi'nin genç sporcusu İslam Turan da, ilk olarak 2020 yılında okul sporlarında ve yıldızlar Türkiye turnuvasında ülke üçüncüsü oldu. Daha sonra 2021 yılında düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonasında ise birinci, Bulgaristan'da düzenlenen ve 25 ülkenin katılımı ile yapılan Avrupa şampiyonasında 7'nci, son olarak 26- 29 Ekim tarihleri arasında Yunanistan'da yapılan U-15 Balkan Güreş Şampiyonasında ise 48 kilogramda Balkan 3'üncüsü oldu.

Güreş sporu antrenörü Mehmet Harmancı gözetiminde antrenmanlarını sürdüren genç güreşçiler, hedefinde uluslararası turnuvalar ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.

Güreşçilerden Rıdvan Çiftçi, "Ailemin maddi durumu olmadığı için yaz aylarında 6 ay boyunca mevsimlik tarım işçisi olarak aileme yardım ediyorum. İl dışında Bolu'da mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyoruz. Bundan dolayı bazen antrenmanlarımdan geri kalıyorum. Kış aylarında memlekete dönüp, burada antrenmanlarımı yapıyorum. Tamamen kendimi spora veremediğim için antrenmanlardan geri kalıyorum. Bazen diyorum birileri bir el uzatsa daha iyi yerlere gelirim. 2019 yılında Ankara'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında, ülke üçüncüsü oldum, bu yıl düzenlenen U-13 Türkiye şampiyonasında ise ülke ikincisi oldum. Hedefim ileride, Türkiye Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmaktır" dedi.

Kardeşi gibi kendisinin de yaz aylarında ailesiyle birlikte il dışına mevsimlik tarım işçisi olarak gittiğini, kışında okula ve güreş sporuna gittiğini belirten Mazlum Çiftçi, "Bende sporla ilgileniyorum ve güreşçiyim. Genellikle yaz aylarında mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyorum. Kardeşimle birlikte tarlada çalışıyoruz. 5-6 ay boyunca tarlada çalışıyoruz. Bu yüzden bazen antrenmanlarımızdan geri kalıyoruz. U-15 bölge şampiyonasında birinci oldum, yıldızlar kategorisinde birinci oldum, Türkiye geneli yıldızlar kategorisinde ülke 3'üncüsü oldum. U-15 Türkiye şampiyonasında 5'inci oldum. Bu dereceleri spora başlayarak elde ettim. Burayı bilmeyen arkadaşlarıma tavsiye ediyorum, bu spor salonlarına gelsinler, spor yapsınlar, güzel başarılar elde etsinler" şeklinde konuştu.

Eyyübiye Belediyesi'nin sporcusu olarak atıldığı müsabakalarda başarılar elde eden milli güreşçi İslam Turan ise, "Saat 16.00'dan sonra okuldan çıkıp buraya geliyorum. Akşam saat 20.00 gibi antrenmanlarımız bitiyor. Bu yıl Antalya'da düzenlenen U-15 Türkiye Şampiyonasında ülke şampiyonu oldum. U-15 Balkan Şampiyonasında da 3'üncü oldum. Avrupa şampiyonasında ise 7'nci oldum. 2022'deki hedefim önce Türkiye daha sonra da Avrupa şampiyonu olmaktır" dedi.

Güreş sporu antrenörü Mehmet Harmancı, gençleri terörden ve kötü alışkanlıklardan uzak belediyenin destekleri ile sporla buluşturduklarını aktararak, "Biz burada mahallenin gençlerini, çocuklarımızı topluyoruz. Çocuklarımızla burada oyunlar oynuyoruz ve sonrasında güreş antrenmanlarına başlıyoruz. Antrenmanlarımızdan sonra turnuvalarımıza giriyoruz. Allah'ın izniyle de çok güzel başarılar elde ettik. Türkiye şampiyonlarımız, Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında başarılar elde ettik. Burada Eyyübiye Belediyesi'nin spor salonunda çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Velilerden ricamız çocuklarını, evlatlarını göndersinler. Hiçbir şekilde korkmasınlar, biz burada çocukları madde bağımlılığından, terör örgütlerinden, her türlü kötülüklerden arındırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da gençler teröre değil spora bulaşıyor
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da gençler teröre değil spora bulaşıyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Şanlıurfa'da gençler teröre değil spora bulaşıyor - Son Dakika Spor


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