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Son dakika haber... VakıfBank'ın dünya şampiyonluğu belgesel oldu - Son Dakika

Son dakika haber... VakıfBank'ın dünya şampiyonluğu belgesel oldu

27.01.2022 11:31

Son dakika haberleri: - VakıfBank'ın dünya şampiyonluğu belgesel oldu Tarihinde 4. kez FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğunu yaşayan VakıfBank Spor Kulübü'nün şampiyonluk yolculuğunun videosu yayınlandı.

- VakıfBank'ın dünya şampiyonluğu belgesel oldu

İSTANBUL - Tarihinde 4. kez FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğunu yaşayan VakıfBank Spor Kulübü'nün şampiyonluk yolculuğunun videosu yayınlandı. 'BEYOND THE GOAL' isimli çalışmada çok özel görüntüler ve şampiyonluğun kahramanlarının röportajları bulunuyor.

Kazandığı 4 Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' unvanının sahibi olan VakıfBank Spor Kulübü, dijital dünyada da fark oluşturmaya devam ediyor. Daha önce birçok ödüllü çalışmaya imza atan VakıfBank Spor Kulübü bu kez de Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve VakıfBank'ın zaferi ile sonuçlanan 2021 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda sarı-siyahlıların şampiyonluk yolculuğunun belgeselini hazırladı.

VakıfBank voleybol takımının Ankara'daki zafer yolculuğunu günbegün takip edilebileceği 'BEYOND THE GOAL' isimli bu belgeselde, kamera şampiyonluğun kahramanlarına dönüyor. Belgeselde daha önce sosyal medyaya ya da televizyonlara yansımamış çok özel görüntüler ve dünya şampiyonluğunun kahramanları ile şampiyonluk yolculuğu sırasında yapılmış özel röportajlar yer alıyor.

Son dakika haber... VakıfBank'ın dünya şampiyonluğu belgesel oldu
Son dakika haber... VakıfBank'ın dünya şampiyonluğu belgesel oldu
Son dakika haber... VakıfBank'ın dünya şampiyonluğu belgesel oldu

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Dünya Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Türkiye, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... VakıfBank'ın dünya şampiyonluğu belgesel oldu - Son Dakika Spor


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