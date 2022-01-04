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Son dakika haberleri... Rıza Çalımbay: "Yönetimden 3 transfer istedim" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Rıza Çalımbay: "Yönetimden 3 transfer istedim"

04.01.2022 11:44
Son dakika haberleri... Rıza Çalımbay: "Yönetimden 3 transfer istedim"

Son dakika haberlerine göre DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, devre arası transfer çalışmaları hakkında konuştu.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, devre arası transfer çalışmaları hakkında konuştu. Çalımbay, "Az da olsa 3 tane transfer istedim yönetimden. Şu an bu transferleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Sezonun ilk yarısını istediklerini gibi tamamlayamadıklarını kaydeden Çalımbay, "Bütün takımlardan önce sezonu açtık ve maçlar oynadık. Oynadığımız bütün maçlar Avrupa kupası maçlarıydı. Hazırlık dönemini tam olarak tamamlamadan maçlara başladık. Hem Avrupa hem de lig maçları oynamak zaman zaman zor oldu. Sakatlanan arkadaşlarımız oldu. Lig maçlarında istediğimiz şeyler olmasa da Avrupa maçlarında çok güzel maçlar oynadık. Çok güzel de galibiyetler aldık. Ülkemize de puanlar kazandırdık. 2 sezondur Avrupa'ya gidiyoruz, bu da büyük bir başarı. Hatırladığım kadarıyla son 10 yılda üst üste Avrupa'ya giden bir Anadolu takımı yok herhalde. Lige istediğimiz gibi başlayamasak da sonradan toparlandık. İyi şekilde puanlar topladık ve ligi 26 puanla kapattık" diye konuştu.

"4 maç final niteliğinde"

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinde oynayacakları 4 maçın final niteliğinde olduğunu kaydeden Çalımbay, " Konyaspor, Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarımız var. Bunların hepsini iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.

"Güçlü bir takım olacağız"

Futbolcular Max Gradel ve Fayçal Fajr'ın Afrika Kupası'na gittiğini hatırlatan Çalımbay, "Bizim için çok büyük eksiklik. İkisi de takımımızın en önemli oyuncularından. Onlara ihtiyaç duyacağız. Bu yüzden az da olsa yönetimden transfer istedik. Şu an bu transferleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onlar gelene kadar alabileceğimiz kadar puanları almaya çalışacağız. Onlar da geldikten sonra daha güçlü bir takım olacağız. Tek hedefimiz geçtiğimiz sezonu nasıl güzel bir yerde bitirdiysek, aynı şekilde bu sezon da ligi iyi şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Taraftara ihtiyacımız var"

Taraftarların maçlara ilgi göstermesini isteyen Çalımbay, "Taraftarımıza gerçekten çok ihtiyacımız var, özellikle ligin ikinci yarısında. İkinci yarı telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Bazen eksikliklerimiz, sıkıntılarımız olacak ama taraftarımızı hep yanımızda görmek istiyoruz. Mutlaka maçlarımıza gelmeleri lazım. Taraftarımızla bir bütün olarak ikinci yarıda maçlarımızı iyi bitirmek için mücadele edeceğiz. Takımımıza güveniyorum. Çok iyi işler yapacağımıza da inanıyorum. Kısa zamanda çok maç oynayacağız. 3 tane transfer istedim. Bunları da yaparsak çok daha iyi ve alternatifli bir kadromuz olacak. Ziraat Türkiye Kupası da çok önemli bizim için. Bu sene çok önem veriyoruz. Orada da çok iyi yerlere gelmek istiyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye Kupası" dedi. - SİVAS

Son dakika haberleri... Rıza Çalımbay: Yönetimden 3 transfer istedim
Son dakika haberleri... Rıza Çalımbay: Yönetimden 3 transfer istedim
Son dakika haberleri... Rıza Çalımbay: Yönetimden 3 transfer istedim

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Türkiye Kupası, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Rıza Çalımbay: 'Yönetimden 3 transfer istedim' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Rıza Çalımbay: "Yönetimden 3 transfer istedim" - Son Dakika
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