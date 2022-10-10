Son dakika haberleri! SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı

10.10.2022 11:29
Son dakika haberleri! SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Salihli ilçesinde 2,5 yaşındaki SMA hastası Duru Sağlık'ın tedavi giderlerine destek vermek amacıyla düzenlenen Sardes Kupası'nı Galatasaray kazandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2,5 yaşındaki SMA hastası Duru Sağlık'ın tedavi giderlerine destek vermek amacıyla düzenlenen Sardes Kupası'nı Galatasaray kazandı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekipleri Galatasaray, SigortaShop, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor takımlarının katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

Tüm geliri Duru bebeğin tedavisine destek olmak için kullanılacak olan ve lig usulü yapılan turnuvada en fazla puan toplayan Galatasaray şampiyon olurken, Aydın Büyükşehir Belediyespor ikinci, SigortaShop Spor Kulübü üçüncü sırayı aldı.

Galatasaray'ın kupasını Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam verdi.

Kaymakam Sağlam ve İlçe Belediye Başkanı Zeki Kayda, turnuvaya katılan takımlara Salihli Belediyespor'un yeşil-beyazlı formasını hediye etti.

YORUMLAR
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Kamyonla tır çarpıştı: 1 yaralı Kamyonla tır çarpıştı: 1 yaralı Galatasaray anlamlı turnuvada şampiyon Galatasaray anlamlı turnuvada şampiyon
Kaynak: AA

Galatasaray, Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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