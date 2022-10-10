Tüm geliri Duru bebeğin tedavisine destek olmak için kullanılacak olan ve lig usulü yapılan turnuvada en fazla puan toplayan Galatasaray şampiyon olurken, Aydın Büyükşehir Belediyespor ikinci, SigortaShop Spor Kulübü üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri! SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı - Son Dakika

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