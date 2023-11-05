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Son Dakika: Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 yenildi - Son Dakika

Son Dakika: Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 yenildi

Son Güncelleme: 05.11.2023 21:03

Son dakika: Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, öne geçtiği maçta deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı.

CENK PERDEYİ AÇTI

İlk yarının son saniyelerinde hızlı paslarla gelen Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın sağ çaprazdan ortasında arka direkte dokunan Cenk Tosun topu ağlara yolladı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Son Dakika: Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Antalyaspor'a 10 yıl sonra yenildi

SARIC İKİNCİ YARININ HEMEN BAŞINDA ATTI

46'da sağ kanatta Sagiv Yehezkel'in pasında ceza yayı üstünde kaleyi karşıdan gören Saric, köşeye sert vurdu. Ersin Destanoğlu bu şuta engel olamadı. Antalyaspor beraberliği yakaladı.

Son Dakika: Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Antalyaspor'a 10 yıl sonra yenildi

YEHEZKEL ÖNE GEÇİRDİ

50'de savunma arkasına iyi sarkan Sagiv Yehezkel kaleden açılan Ersin Destanoğlu'nu geçerek yaklaşık 25 metreden topu boş kaleye ağlara yolladı durum 2-1.

Son Dakika: Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Antalyaspor'a 10 yıl sonra yenildi

BİR KEZ DAHA YEHEZKEL

57'de sağ kanatta Bünyamin'in ortasında topu alan Yehezkel, Rosier'den sıyrılıp uzak köşeye vurdu. Direğin içine çarpan top ağlara gitti. Durum 3-1 oldu.

Son Dakika: Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Antalyaspor'a 10 yıl sonra yenildi

MULEKA SKORU BELİRLEDİ

80'de sol kanatta ilerleyen Rebic içeriye çevirdi. Ayak içiyle topa gelişine dokunan Muleka topu ağlara yolladı ve durum 3-2 oldu. Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan mağlup ayrıldı.

Son Dakika: Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Antalyaspor'a 10 yıl sonra yenildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 yenildi - Son Dakika
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