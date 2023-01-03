MHK'den Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının hakemleri için tarihi karar - Son Dakika
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MHK'den Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının hakemleri için tarihi karar

03.01.2023 17:30

MHK, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e artık maçlarda görev verilmeyeceğini açıkladı. Yapılan duyuruda, Sivasspor-Galatasaray ile Gaziantep-Beşiktaş maçının orta hakemleri Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan'a ise uzun süre görev verilmeyeceği belirtildi.

TFF, Sivasspor- Galatasaray ve Gaziantep- Beşiktaş maçlarının tartışmalı pozisyonlarına ilişkin VAR kayıtlarını açıklamasının ardından MHK söz konusu maçlardaki hakemlerle ilgili alınan tarihi kararları açıkladı.

UZUN SÜRE DÜDÜK ÇALAMAYACAKLAR

MHK'den yapılan açıklamada, Sivasspor-Galatasaray maçında önemli bir hakem hatası yapıldığı belirtilirken, maçın VAR hakemi Özgüç Türkalp'e artık görev verilmeyeceği duyuruldu. Söz konusu maçın orta hakemi Erkan Özdamar'a ise uzun süre görev verilmeyeceği belirtildi. Gaziantep-Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın ise N'Koudou'yu oyundan atmayarak hatalı karar verdiği açıklandı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın ise uzun süre karşılaşmalarda görev alamayacağı belirtildi.

MHK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"VAR HAKEMİNE GÖREV VERİLMEYECEK"

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir. Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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