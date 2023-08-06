Son Dakika: Milli okçu Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Son Dakika: Milli okçu Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu

06.08.2023 17:27

Son dakika: Milli okçu Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu.

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

YARI FİNALDE DÜNYA 1 NUMARASINI YENMİŞTİ

24 yaşındaki milli okçu, yarı finalde dünya 1 numarası Marcus D'Almeida'yı 6-3 yenmişti. Mete Gazoz finalde de Kanadalı rakibi Eric Peters'i 6-4 yendi ve kariyerinde ilk kez dünya şampionyuğu yaşadı.

"BUGÜN BU GEZEGENDEKİ EN İYİ OKÇU BENDİM"

Şampiyonluğun ardından konuşan Mete Gazoz, "Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum. Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım." dedi.

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (3)
  • Mesut Biner: Cüneyt Arkın gibi çocuk attığını vuruyor maşallah helal olsun başarıların devamı senin yaşıtlarının çoğu mumtezell bizim ülkede Cevap Yaz 21 0 Yayından Kaldır
  • Süper Çocuk: Helal olsun sana Mete! Cevap Yaz 21 0 Yayından Kaldır
  • ahmey bulut: Helal olsun kardeşimize bu gurur hepimizin böyle iyi şyleyere güzel haberlere başırlara ihtiyacı var bu ülkenin Cevap Yaz 27 1 Yayından Kaldır
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Mete Gazoz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Milli okçu Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu - Son Dakika


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