Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 2 Ekim 2021

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FENERBAHÇEYE KÖTÜ HABER! MESUT ÖZİL ANTREMANA KATILAMADI

Olympiakos karşılaşmasında gribal enfeksiyon sebebiyle kadrodan yer almayan Mesut Özil, antrenmana katılmadı. Kasımpaşa hazırlıklarında bulunmayan ve hastalıktan çıkan, Mesut'un yarınki karşılaşmada sahada olma ihtimali zayıf görülüyor. Mesut, büyük bir olasılıkla kulübede olacak.

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MARCAO, İTALYAN DEVLERİN RADARINA GİRDİ

Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta Galatasaray'ın havasını değiştiren Marcao, İtalyan devlerini kendine hayran bıraktı. Lazio maçında dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı stoper, ligde de takip edilecek. Napoli ve Roma devreye girdi. İtalyan basınında Marcao için 15 milyon euro civarında tekliflerin hazır olduğu bildirildi.

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CHP'Lİ TUBA TORUN, FENERBAHÇE STADI HAKKINDAKİ SÖZLERİYLE TEPKİ ÇEKTİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun, Fenerbahçe Stadyumu'yla ilgili, "Şehrin ortasında stat olmaz. Kadıköy derseniz daha da olmaz. Erkek akıl ürünü bir ilkellik" paylaşımı tepki çekti. Torun, kendisine sosyal medyadan edilen küfürleri paylaştı, sonra söyleşilerinden birinin iptal edildiğini yazdı. Ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Torun'un söyleyişi programına katıldığını iddia etti.

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GALATASARAY STADI'NIN İSMİ DEĞİŞİYOR

Açıldığı günden bu yana Türk Telekom Stadyumu olarak bilinen Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Türk Telekom Stadyumu yazısı kaldırıldı. 100 milyon dolarlık yeni stat isim anlaşmasının detayları bu hafta içinde netlik kazanacak.

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BAŞAKŞEHİR'DE, AYKUT KOCAMAN DÖNEMİ BİTTİ

Karagümrük yenilgisinden sonra istifasını sunacağını söyleyen Aykut Kocaman'ın istifa talebi kabul edildi. Başakşehir, Aykut Kocaman'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerini sundu.

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